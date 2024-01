Immer auch nach oben schauen – Tipp: Sicher parken bei Schnee

Hier kommt man nur noch mit der Schaufel sicher raus Foto: SP-X

SP-X/Köln. Schnee stellt Autofahrer nicht nur beim Fahren vor Herausforderung, sondern auch beim Parken. Wichtig ist, dass für den Verkehr genügend Fahrbahnbreite vorhanden bleibt. Liegen an der Seite bereits Schneehaufen, dürfen Autofahrer nicht einfach ihre Fahrzeuge daneben abstellen. Bei der Berechnung der Fahrbahnbreite sollten Autofahrer auch an Räumfahrzeuge denken. Am besten wird nur auf einer Straßenseite geparkt, so dass der Winterdienst gut durchfahren kann. Wer die Außenspiegel seines Fahrzeugs einklappt, vermeidet, dass die Spiegel von vorbeifahrenden Autos vollgespritzt oder sogar beschädigt werden.

Außerdem lohnt sich vor dem Parken ein Blick nach oben: Von stark schneebedeckten Dächern drohen Lawinen herunterzurutschen. Vor allem in normalerweise eher schneearmen Gebieten fehlen häufig Warnungen und Sicherungen auf dem Dach. Auch unter einem Baum sollte auch nicht geparkt werden, denn wenn Wasser von den Ästen auf das Fahrzeug tropft, kann es auf dem Blech gefrieren. Außerdem droht bei starkem Schneefall Astbruch mit entsprechenden Schäden fürs Fahrzeug.

Zudem sollte der Wagen nicht in tiefem Schnee abgestellt werden. Wer etwa einfach in einen Schneehaufen hinein fährt, riskiert, dass sich am warmen Motor Schmelzwasser bildet, das später gefriert und das Triebwerk beschädigt. Der Schneehaufen könnte sich außerdem als unerwartet hart entpuppten oder Hindernisse wie Poller oder Bordsteine bergen. Wer bei starkem Schneefall parkt, tut gut daran, sich den Standort seines Autos genau zu merken. Liegt erst mal eine dicke weiße Decke über den Fahrzeugen am Straßenrand, sehen sie alle gleich aus.

Holger Holzer/SP-X