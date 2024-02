IM startet 2025 mit zwei Modellen – MG Motor mit Premium-Ableger

Mit der neuen Premiummarke IM erweitert MG Motor ab 2025 sein Fahrzeugangebot in Europa Foto: SP-X

SP-X/Genf. Mit der neuen Premiummarke IM erweitert MG Motor ab 2025 sein Fahrzeugangebot in Europa. Zum Start bringen die Chinesen zwei E-Modelle, die vor allem gegen Teslas Mitteklasse-Bestseller positioniert sind: den Crossover LS6 und dessen Limousinen-Ableger L6, der nun auf dem Genfer Salon Weltpremiere gefeiert hat.

Mit 4,93 Metern Länge fällt der coupéhaft geschnittene Viertürer eine Spur länger aus als der in China bereits seit 2023 angebotene LS6 Foto: SP-X

Mit 4,93 Metern Länge fällt der coupéhaft geschnittene Viertürer eine Spur länger aus als der in China bereits seit 2023 angebotene LS6, ist mit 1,47 Metern Höhe aber deutlich flacher. Innen zieht sich ein großes zweiteiliges Display über nahezu die komplette Armaturenbrett-Breite, auf dem unter anderem die Instrumente und die Navigationsdaten laufen. Ein weiterer Monitor in der Mittelkonsole steuert beispielsweise die Klimaanlage.

Beim Antrieb setzt der L6 auf zwei E-Motoren, die für Beschleunigungswerte unter 3 Sekunden ermöglichen sollen. Für Energie sorgen je nach Modellvariante eine klassische Lithium-Ionen-Batterie oder eine Festkörperbatterie. Die möglichen Reichweiten liegen zwischen 600 und 800 Kilometern. Eine 800-Volt-Architektur sorgt für kurze Ladezeiten, MG spricht von 160 Kilometern in fünf Minuten. Darüber hinaus sollen die Assistenz- und Komfortsysteme konsequent mit Künstlicher Intelligenz arbeiten.

IM steht für „Intelligent Mobility“ und ist in China bereits seit 2022 auf dem Markt. Neben MG-Mutter SAIC zählen der Internet-Händler Alibaba sowie das Tech-Unternehmen Zhangjiang Hi-Tech zu den Eignern. Die aktuelle Modellpalette besteht aus der großen Limousine L7 sowie den SU-Modellen LS7 und LS6. In Europa startet die Marke zunächst mit den beiden Mittelklassemodellen. Die in China ebenfalls angebotenen LS7 und L7 dürften frühestens in der neuen Generation ihren Weg zu uns finden.

Holger Holzer/SP-X