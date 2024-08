Im Sonderlack Richtung 500 km/h – Hennessey Venom F5 „Stealth Series“

Einige Dutzend Exemplare seines F5 Venom hat Hennessey verkauft. Für manchen Kunden handelt es sich also um Stangenware. Doch es geht auch individueller.

SP-X/Monterey. Hennessey, amerikanischer Tuner und Autohersteller, hat seinen 500-km/h-Flitzer Venom F5 in einer auf nur 3 Exemplare limitierten „Stealth Series“ aufgelegt. Basis ist die für die Rennstrecke optimierte Variante Revolution, deren Aerodynamik-Styling 750 Kilogramm Abtrieb bei Tempo 400 erzeugt. Viele der dafür nötigen Anbauteile wurden in der Stealth Series aus Sichtcarbon gefertigt. Zudem erhält die 1.355 kW/1.842 PS starke V8-Flunder eine auf Kundenwunsch individuell angepasste Highend-Lackierung. Die Version „Elemental Green“ kombiniert einen grünen Grundton mit diversen Akzenten in Mattgold. Allein der Lackierprozess soll bis zu 750 Mannstunden verschlingen.

Auf Basis des Venom F5 Revolution hat Hennessey die Kleinstserie „Stealth Series“ aufgelegt Foto: Hennessey

Lediglich drei Fahrzeuge der „Stealth Series“ wurden produziert und außerdem bereits verkauft. Der Preis dürfte bei über drei Millionen Euro liegen.

Die Hauptlackierung „Elemental Green“ wurde bei diesem Exemplar mit Akzenten in Mattgold kombiniert Foto: Hennessey

Mario Hommen/SP-X