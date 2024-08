Im Notfall auf die Rückbank – Tipp: Hagelschutz

Hagel sorgt gerne mal für Blechschaden am Auto. Doch dagegen kann man sich schützen.

SP-X/Köln. Bei sommerlichen Gewittern kommt es immer wieder zu Hagelschauer. Auch wer keine eigene Garage hat, kein sein Auto vor Schäden schützen. Im Zubehörhandel sind spezielle Hagelschutzplanen aus Neopren zu bekommen, die bei „normalem“ Niederschlag Beulen im Blech verhindern sollen. Bei Extremwetter können sie zumindest das Durchschlagen der Windschutzscheibe verhindern.

Die Windschutzscheibe geht bei Hagel zuerst kaputt. Im Fond ist es daher sicherer Foto: Carglass

Alternativ können Autos auch mit dicken Wolldecken, Pappe oder Luftpolsterfolie abgedeckt werden. Gerät man unterwegs in einen Hagelschauer, empfiehlt es sich, die Geschwindigkeit zu reduzieren und nach Möglichkeit Schutz unter einer Brücke, einem Vordach oder in einer öffentlichen Garage zu suchen. Stehen diese Optionen nicht zur Verfügung, sollte man anhalten und hinten im Auto Platz nehmen, da aufgrund des Winkels die Windschutzscheibe im Gegensatz zur Heckscheibe schneller zerberstet. Für Schäden am Fahrzeug als Folge von Hagel ist die Teilkaskoversicherung zuständig. Autobesitzer sollten die Schäden dokumentieren und umgehend der Versicherung melden.

Holger Holzer/SP-X