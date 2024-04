ICE im Fußball-Design – Deutsche Bahn zur EM

Anzeige

SP-X/Berlin. Mit einem innen und außen umgestalteten ICE wirbt die Deutsche Bahn nun für die Fußball-Europameisterschaft im Sommer. Der mit Motiven aus den 24 beteiligten Nationen beklebte Zug soll eine Art „rollender Fanzone“ sein und in den kommenden Monaten vor allem auf Strecken zwischen NRW und Berlin eingesetzt werden. Auf der Außenseite finden sich unter anderem Beklebungen mit EM- und UEFA-Logos, innen finden sich unter anderem Wimpel der teilnehmenden Nationen, Spielfeld-Aufdrucke auf den Tischchen und großflächige Fan-Portraits. Passagiere sollen zudem durch kleine Details wie den zum Tor umgestalteten Tisch-Mülleimer oder in den Abteilen verteilte „Fun Facts“ auf das sportliche Großereignis eingestimmt werden. Die DB ist offizieller nationale Partnerin der UEFA-Veranstaltung und wirbt in diesem Zusammenhang mit ihren Angeboten zur klimafreundlichen Anreise an die Spielorte.

Die Deutsche Bahn wirbt für die Fußball-EM Foto: Deutsche Bahn

Holger Holzer/SP-X