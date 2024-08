Hommage in Turbonit – Porsche 911 Turbo 50 Jahre

Anzeige

SP-X/Stuttgart. Mit dem Sondermodell „911 Turbo 50 Jahre“ feiert Porsche nun das Jubiläum einer seiner ikonischsten Sportwagen-Varianten. Elemente wie die Folierung an den Flanken, das in Anthrazit lackierte Heckflügelblatt und Lufteinlassblenden im gleichen Farbton erinnern von außen an das historische Vorbild, innen gibt es Schottenkaro-Sitzbezüge sowie Sicherheitsgurte und Zierelemente aus schwarzem Leder. Zu den modernen Dreingaben zählen ein LED-Türprojektor mit Turbolader-Icon und ein beleuchteter „turbo 50“-Schriftzug auf den Einstiegsleisten. Lackiert ist das Coupé im Turbo-exklusiven Farbton „Turbonit“. Optional ist ein „Heritage Design“-Paket zu haben, das unter anderem weitere Karosseriefarboptionen und eine Startnummern-Folierung umfasst.

Porsche feiert Turbo-Jubiläum Foto: Porsche

Technisch basiert das Sondermodell auf dem seit 2019 gebauten 911 Turbo S. Den Antrieb übernimmt ein 3,7-Liter-Boxermotor mit 478 kW/650 PS und 800 Newtonmetern. Für die Kraftübertragung sorgen ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe und ein aktiver Allradantrieb mit elektronisch geregelter Hinterachs-Quersperre. Serienmäßig ist eine Sportabgasanlage mit schwarzen Endrohren montiert. Zur Ausstattung zählen außerdem ein Sportfahrwerk mit Liftsystem für die Vorderachse, LED-Matrixlicht und Bremsen mit schwarzen Sätteln.

Das Sondermodell ist auf 1974 Einheiten limitiert Foto: Porsche

Der Preis für das auf 1.974 Einheiten limitierte Sondermodell liegt bei 274.000 Euro, der Aufpreis gegenüber dem Serienmodell beträgt damit rund 27.000 Euro. Die Premiere erfolgt nun auf der Monterey Car Week in Pebble Beach, die Auslieferungen starten im Herbst.

Holger Holzer/SP-X