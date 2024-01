Hochgelegt für Wüstenträume – Sondermodell Audi Q8 e-tron editon Dakar

Audi legt vom Q8 e-tron das Sondermodell „edition Dakar“ auf Foto: Audi

SP-X/Ingolstadt. Audi legt vom Q8 e-tron das Sondermodell „edition Dakar“ auf. Auf Basis des Q8 advanced 55 e-tron quattro mit 330 kW/408 PS ist das Editionsmodell ab rund 120.000 Euro bestellbar. Es soll an den für die Rallye Dakar konzipierten RS Q e-tron erinnern.

Die Böschungswinkel gibt Audi mit 20 Grad (vorne) und 26 Grad (hinten) an Foto: Audi

Ab Werk steht der batterieelektrische Q8 in der Dakarausführung auf All-Terrain-Reifen. Sie sollen ein besseres Fahrverhalten auf losem Untergrund wie Schotter oder Schnee ermöglichen. Zudem erhöht sich die Bodenfreiheit um 3 Zentimeter und kommt in der Grundeinstellung 20,6 Zentimeter, die Watttiefe beträgt 30 Zentimeter. Die Böschungswinkel gibt Audi mit 20 Grad (vorne) und 26 Grad (hinten) an. Neben den All-Terrain-Reifen erhalten Käufer des Dakar-Modells Sommerreifen auf 20 Zoll-Felgen für den Straßeneinsatz.

Die Watttiefe beträgt 30 Zentimeter Foto: Audi

Zum Serienumfang des Editionsmodells zählen zudem unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer und abgedunkelte Sonnenschutzverglasung der Heckscheibe sowie der hinteren Tür- und Seitenscheiben. Sportsitze- und Lenkrad, Edelstahl-Pedale, Aluminium-Dekoreinlagen und ein Head-up-Display sind ebenfalls wie das Ablage- und Gepäckraumpaket und ein Dachkorb ab Werk vorhanden.

Auf Basis des Q8 advanced 55 e-tron quattro mit 330 kW/408 PS ist das Editionsmodell ab rund 120.000 Euro bestellbar Foto: Audi

Optional bietet Audi eine auf 99 Exemplare limitierte Folierung der Fahrzeuge an. Gegen Aufpreis sind unter anderem eine Vierzonen-Klimaanlage, ein Bang & Olufsen-Soundsystem und virtuelle Außenspiegel mit Kameras erhältlich.

Das Sondermodell hat wie der Q8 advanced 55 e-tron quattro (ab 87.300 Euro) eine Batterie mit 116 kWh an Bord. Die WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 487 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 200 km/h abgeregelt.

Elfriede Munsch/SP-X