Halbjahresplus in der EU – Pkw-Markt

Mit einem leichten Plus im Juni schließt das erste Halbjahr auf dem europäischen Pkw-Markt ab. Auch bei E-Autos steht ein „Plus“ in der Statistik.

SP-X/Brüssel. Der EU-Pkw-Markt schließt das erste Halbjahr 2024 mit einem leichten Zulassungsplus ab. Insgesamt kamen in den Mitgliedsstaaten 5,7 Millionen Neuwagen auf die Straße, 4,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei wuchsen die Zahlen in allen vier großen Märkten, wobei Spanien mit 5,9 Prozent vor Deutschland und Italien (plus 5,4 Prozent) sowie Frankreich (plus 2,8 Prozent) landete.

Der Juni lag in der EU mit einem Plus von 4,3 Prozent auf dem Schnitt des Halbjahres. Nach einem schwachen Mai erholten sich auch die E-Auto-Neuzulassungen, die mit 156.408 Einheiten 1 Prozent unter dem Vorjahresmonat lagen. Stark gewachsen sind die Zahlen in Belgien und Italien, während Deutschland, die Niederlande und Frankreich jeweils ein zweistelliges Minus in der Bilanz stehen haben. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 712.637 E-Autos in Verkehr gebracht, 1,3 Prozent mehr als im Vergleichshalbjahr 2023.

Holger Holzer/SP-X