„Günstiger Stromer ab 2027“ – Kia-Chef

Elektroautos sind weiterhin relativ teuer. Kia will 2027 die magische 25.000-Euro-Marke knacken.

Kia will die E-Mobilität günstiger machen Foto: Kia

SP-X/Köln. Kia will bis 2027 ein Elektroauto für 25.000 Euro auf den Markt bringen. Das hat Ho-Sung Song, Präsident des koreanischen Autoherstellers, nun angekündigt. Damit würde sich das E-Mobil preislich der konventionellen Pkw-Flotte der Marke annähern: „Rund ein Viertel unserer weltweit verkauften Autos kostet zwischen 15.000 und 25.000 Euro. Ein E-Auto in dieser Preisklasse herzustellen ist eine große Herausforderung“, so Ho-Sung Song. Aktuell günstigster Elektro-Kia ist der Crossover EV3 für rund 36.000 Euro. Der für 2025 erwartete EV2 dürfte bei rund 30.000 Euro starten.

Die 25.000-Euro-Marke gilt vielen Autoherstellern als Preisziel für erschwingliche und alltagstaugliche E-Mobilität. Unter anderem will VW ab 2025 ein entsprechendes Modell anbieten.

Holger Holzer/SP-X