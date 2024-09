Günstig wie seit drei Jahren nicht – Kraftstoffpreise

Anzeige

SP-X/München. Die Kraftstoffpreise an deutschen Tankstellen sind auf ein Drei-Jahrestief gesunken. Im Schnitt kostete Super E10 laut ADAC Mitte September 1,636 Euro pro Liter, 1,4 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Dieselpreis sank um 2,3 Cent auf 1,530 Euro. So niedrig war das Preisniveau zuletzt Ende 2021. Ob die Entwicklung sich fortsetzt, ist aus Sicht des Automobilclubs unklar. Zuletzt sind die Rohölpreise wieder etwas gestiegen.

Holger Holzer/SP-X