Großstädter dafür, Kleinstädter dagegen – Umfrage zu SUV-Fahrverboten in Städten

Anzeige

SP-X/Berlin. Bewohner von Metropolen mit über 500.000 Einwohnern befürworten eher ein Fahrverbot von großen Pkw und SUV in den Innenstädten als Menschen, die in kleineren Städten leben. Eine Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands ergab, dass sich bei befragten Großstädter, 51 Prozent für ein solches Fahrverbot aussprachen, 45 Prozent waren dagegen, 4 Prozent unentschlossen. Dagegen waren Befragte in Klein- und Mittelstädten gegen Fahrverbote in Innenstädten. In Kleinstädten mit weniger als 20.000 Einwohnern votierten zum Beispiel rund 40 Prozent für ein Fahrverbot, fast 54 Prozent lehnten ein solches ab. In der Gesamtbevölkerung waren die Meinungen geteilt: 47 Prozent goutierten für ein Fahrverbot und 48 Prozent dagegen. 5 Prozent konnten sich nicht entscheiden. Fast Zweidrittel (64 %) der Umfrageteilnehmer waren der Meinung, dass Besitzer von großen Fahrzeugen höhere Abgaben und Parkgebühren zahlen sollten.

Elfriede Munsch/SP-X