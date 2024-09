Großer Bruder – MG: Neuer ZS als Vollhybrid

Dieses Jahr hat MG mit dem MG3 Hybrid+ seinen ersten Vollhybrid in Deutschland auf den Markt gebracht. Nun folgt mit der Neuauflage des ZS ein weiterer Teilzeitstromer.

SP-X/München. Zu Preisen ab rund 23.000 Euro bringt MG im Herbst eine Neuauflage des Kompakt-SUV ZS auf den Markt. Der 4,43 Meter lange Fünftürer mit 443 bis 1.457 Liter Kofferraumvolumen erhält ein moderneres Design, das deutliche Ähnlichkeiten mit dem kleinen MG3 Hybrid+ aufweist.

MG zeigt die Neuauflage des Kompakt-SUV ZS, die optisch nicht ganz zufällig dem MG3 Hybrid+ ähnelt Foto: MG

Von diesem übernimmt der ZS auch den Antrieb, der einen 1,5-Liter-Benziner mit 75 kW/102 PS, einen E-Motor mit 100 kW/136 PS und eine Dreistufen-Automatik kombiniert. Die Systemleistung gibt MG mit 145 kW/197 PS an. Damit soll der frontgetriebene 1,5-Tonner in 8,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprinten, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 168 km/h. Den Verbrauch gibt MG mit rund 5 Litern an.

Der knapp über 4,40 Meter lange Fünftürer startet bei rund 23.000 Euro Foto: MG

Der neue ZS wird in Deutschland in den drei Ausstattungslinien Standard, Comfort und Luxury angeboten. Details zu den Preisen will MG im Laufe des Jahres bekannt geben.

Mario Hommen/SP-X