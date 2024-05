Große HF-Familie geplant – Lancia: Rückkehr in den Rallye-Sport

Anzeige

SP-X/Rüsselsheim. Lancia will mit dem sportlichen Label HF in den Rallyesport zurückkehren. Speziell für die Nachwuchsfahrer-Kategorie Rally4 wird Lancia den neuen Ypsilon als Rally 4 HF anbieten. Dieser soll einen 1,2-Liter-Turbobenziner mit 156 kW/212 PS in Kombination mit Fünfgang-Schaltgetriebe und mechanischem Sperrdifferenzial an der vorderen Antriebsachse erhalten. Ein Start zur Rallye-Saison 2025 scheint wahrscheinlich. Preise für das künftige Rennsportfahrzeug werden keine genannt.

Lancia wird vom Ypsilon auch eine Rallye-Version auflegen, die sich vor allem an Nachwuchs-Rennfahrer richtet Foto: Lancia

Ein Comeback des einstigen Sportlabels HF hat Lancia schon seit einiger Zeit angekündigt. Erster Vertreter wird die im Mai 2025 startende HF-Version des rein elektrisch angetriebenen Ypsilon sein, der mit 177 kW/240 PS in weniger als sechs Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprinten kann. Der flotte Kleinwagen ist Vorbote einer Familie von Hochleistungsfahrzeugen. Künftig soll es von allen neuen Baureihen der Marke, also auch von den Neuauflagen von Gamma und Delta, eine HF-Version geben, die das historische Logo mit rotem Elefanten tragen werden.

Der Straßenversion des Ypsilon HF setzt hingegen auf einen 240 PS starken E-Antrieb Foto: Lancia

Mario Hommen/SP-X