Große Displays für das kleine SUV – Nissan Juke Facelift

Nissan hat die vor viereinhalb Jahren eingeführte Generation II des SUV-Modells Juke in einigen Details aufgefrischt Foto: Nissan

SP-X/Wesseling. Das 2019 von Nissan in zweiter Generation eingeführte SUV-Modell Juke erhält zum Frühjahr eine Modellpflege. Die wichtigsten Neuerungen betreffen den Innenraum, der ein neues 12,3-Zoll-Instrumentendisplay sowie einen stärker dem Fahrer zugeneigten Infotainmentsystem-Touchscreen mit ebenfalls 12,3 Zoll Bildschirmdiagonale bekommt. Beide Displays zeichnen sich durch individuell anpassbare Anzeigeoberflächen aus. Die Einbindung von Smartphone-Inhalten per Apple Carplay und Android Auto ist künftig kabellos möglich. Zudem soll die Sprachsteuerung besser auf Befehle in natürlicher Sprache reagieren, während die Navigation Blitzer- und Kraftstoffpreis-Hinweise entlang der Route anzeigt.

Zu den Neuerungen gehört eine auffällige Lackierung in Gelb, die Nissan bereits für die erste Generation des Juke im Angebot hatte Foto: Nissan

Eine nun elektrische Parkbremse schafft im Juke-Cockpit zudem mehr Platz in der Mittelkonsole, die außerdem eine neugestaltete Armlehne erhalten hat. Das Fassungsvermögen des Handschuhfachs ist auf 7,8 Liter gewachsen. Für die Vordersitze verspricht Nissan mehr Komfort. Speziell in der neuen Ausstattungslinie N-Sport bietet der Juke vorne Sportsitze mit gelben Alcantara-Einsätzen und gelben Ziernähten. Gelb ist auch eine neue Außenfarbe für den N-Sport, zu der einige Schwarzakzente einen auffälligen Kontrast bilden.

Im Fall der neuen Ausstattung N-Sport bilden die Schwarzakzente einen markanten Kontrast zur Außenfarbe Gelb Foto: Nissan

Die Serienausstattung baut Nissan um einen Spurverlassenswarner aus, der sich optional zu einem Spurhalte-Assistenten upgraden lässt. Ebenfalls immer an Bord ist eine neue und deutlich höher auflösende Rückfahrkamera. Ab N-Connecta zeigt der Juke sogar eine 360-Grad-Rundumsicht beim Rangieren an.

Nissan hält am ausdrucksstarken Design des Juke fest Foto: Nissan

Wie bisher gibt es für den Juke zwei Antriebsoptionen. Den Einstieg markiert ein 86 kW/117 PS starker Einliter-Dreizylinderbenziner, der sich mit Handschalt- oder Doppelkupplungsgetriebe kombinieren lässt. Alternativ gibt es den 1.6 Hybrid mit 105 kW/143 PS Systemleistung, der über kurze Distanzen auch rein elektrisches Fahren erlaubt.

Die Ausstattung N-Sport ist neu im Programm des Juke Foto: Nissan

Preise für den gelifteten Juke nennt Nissan noch keine. Aktuell startet die Baureihe noch bei knapp unter 21.000 Euro, künftig vermutlich leicht darüber.

Einen deutlichen Modernisierungsschub zeigt sich im Innenraum des Juke mit nun zwei großen Displayflächen Foto: Nissan

Mario Hommen/SP-X