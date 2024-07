Gratis-Update für Wallboxen – Amperfied

Anzeige

SP-X/Heidelberg. Energiemanagement per Software-Aktualisierung: Wallbox-Hersteller Amperfied mach seine „Connect“-Serie teamfähig und erleichtert die Einbindung in Mehrfamilienhäusern oder Firmenparkplätzen. Im Zuge eines kostenlosen Updates erhalten die Modelle der Heidelberg-Tochter nun eine Lastmanagement-Funktion und weitere Extras. Dadurch können bis zu 20 Wallboxen nach dem Leader-Follower-Prinzip zusammengeschaltet werden, entweder per Ethernet-Kabel oder per WLAN.

Amperfied verpasst seinen Wallboxen ein Update Foto: Amperfied

Neben statischem Lastmanagement ist durch Einbindung eines Smart Meters auch ein dynamisches Lastmanagement möglich, bei dem die aktuell zur Verfügung stehende Leistung den einzelnen Wallboxen variabel zugeteilt wird. In das per Funk verteilte („Over-the-Air“) Update integriert sind zum Leistungs- sowie Strombegrenzung, eine Schieflasterkennung und Solar Management. Die Connect-Modelle von Amperfied gibt es in einer Privat- und einer Geschäftskunden-Ausführung. Die Preise im Web-Shop des Unternehmens starten bei rund 700 Euro.

Holger Holzer/SP-X