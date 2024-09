Golf nach fast zwei Jahren entthront – Pkw-Markt

Anzeige

SP-X/Flensburg. Der Opel Astra hat im August den VW Golf als beliebtestes Kompaktauto in Deutschland abgelöst, wie aus der aktuellen Statistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht. Zuletzt landete der Wolfsburger Dauerbesteller im Dezember 2022 nicht an der Spitze seines Segments. Damals musste er seinen designierten elektrischen Nachfolger ID.3 vorbeiziehen lassen. Der erneute Verlust des ersten Platzes dürfte die Norddeutschen mehr schmerzen, da diesmal mit dem Opel Astra ein externer Wettbewerber neuer Spitzenreiter ist. 4.315 Fahrzeuge fanden einen Käufer, was einer Verdopplung des Vorjahreswerts entspricht. Meistverkaufter Pkw war im August mit dem T-Roc (5.707 Einheiten) aber ein Modell von VW. Insgesamt wurden 197.322 Pkw neu in Verkehr gebracht, knapp 28 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Opel bietet den Kombi Astra Sports Tourer für 275 Euro im Privatkundenleasing an Foto: Opel

Holger Holzer/SP-X