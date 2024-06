Gold-Stück – Mercedes-AMG SL 63 Manufaktur Golden Coast

Der Mercedes SL ist ein auffälliges Auto. Das limitierte Sondermodell „Golden Coast“ will sich zusätzlich mit auffälliger Farbgebung in Szene setzen.

Anzeige

SP-X/Affalterbach. Mercedes legt vom Sportcoupé AMG SL 63 S E Performance das auf 100 Exemplare limitierte Manufaktur-Sondermodell „Golden Coast“ auf. Wie der Name bereits andeutet, ist das Fahrzeug in der Manufaktur-Farbe Kalahari-Gold-Mango lackiert, die auch Teile des Innenraums schmückt. Unter anderem zeigt sie sich in den Lüftungsdüsen, auf der Mittelkonsole und in Form goldener Ziernähte auf den mit schwarzem Nappaleder bezogenen Performance-Sitzen. Darüber hinaus wurde das Sondermodell mit dem Night-Paket-Exterieur I und II sowie dem Aerodynamik-Paket mit zusätzlichen Anbauteilen wie Flics an Radhäusern oder den Lufteinlässen der Frontschürze optisch aufgewertet.

Mercedes-AMG wird den SL 63 100-mal in der Manufaktur-Farbe Kalahari-Gold-Mango auflegen Foto: Mercedes-Benz

Die Antriebsvariante SL 63 bietet einen 430 kW/585 PS starken 4,0-Liter-V8-Biturbomotor in Kombination mit Allradantrieb. Damit soll der 2+2-Sitzer in 3,6 Sekunden den Sprint auf 100 km/h absolvieren sowie maximal 315 km/h erreichen. Der Preis wird vermutlich bei über 200.000 Euro liegen.

Auch im Innenraum bietet das Editionsmodell die spezielle Manufaktur-Farbe Foto: Mercedes-Benz

Carla Lauwasser/SP-X