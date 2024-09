Gleichpreis für schnell und langsam – EWE Go

Anzeige

SP-X/Oldenburg. Die Preise für Wechsel- und Gleichstrom an öffentlichen Ladesäulen gleichen sich an. Der E-Mobilitätsprovider EWE Go stellt seinen Kunden künftig an eigenen AC- und DC-Säulen jeweils 52 Cent pro Kilowattstunde in Rechnung. Im Roaming werden 62 Cent fällig, ebenfalls unabhängig von der Ladeleistung. Eine Grundgebühr gibt es nicht, auch eine Blockiergebühr erheben die Norddeutschen nicht. Der neue Tarif gilt ab dem 1. November.

Im Vergleich mit dem noch aktuellen Preismodell wird Schnelladen an EWE-eigenen Säulen 7 Cent günstiger, Normallader zahlen 3 Cent mehr. Im Roaming steigt der AC-Preis um 3 Cent, der für DC-Laden sinkt um 2 Cent.

Holger Holzer/SP-X