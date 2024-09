Gespann-Hybrid für Lkw – ZF auf der Nutzfahrzeug-IAA

Anzeige

SP-X/Friedrichshafen. Zulieferer ZF setzt auf die Elektrifizierung von Lkw und Anhänger. So kann die elektrisch angetriebene Trailer-Achse „AxTrax 2“ zusammen mit einem modularen Batteriesystem das konventionelle Duo aus Lkw und Auflieger in ein Hybridfahrzeugt verwandeln.

Ein elektrifizierter Trailer und ein Diesel-Zugfahrzeug sind zusammen ein Hybrid Foto: ZF

Die E-Achse wird von einer eigenen Batterie versorgt und spart dank Mithilfe beim Antrieb gut 16 Prozent an Kraftstoff und CO2-Emissionen ein. Bei einer Plug-In-Variante, bei der die Batterie per Steckdose nachgeladen wird, steigt die Ersparnis sogar auf 40 Prozent. Hat auch die Zugmaschine einen E-Antrieb, erhöht sich die elektrische Reichweite des Gespanns erheblich. Mit der Neuentwicklung reagiert ZF auf die stagnierende Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen, will die Kunden so an den Übergang zur E-Mobilität heranführen. Präsentiert wird die Technik auf der IAA Transportation in Hannover (17. bis 22. September).

Nicht nur das Zugfahrzeug, auch der Anhänger kann elektrifiziert werden Foto: ZF

Holger Holzer/SP-X