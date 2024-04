Geliftet und geschärft – Audi S3 Facelift

Anzeige

SP-X/Köln. Audi bringt den gelifteten Kompakt-Sportler S3 im Frühjahr 2024 zu Preisen ab 55.600 Euro in Deutschland auf den Markt. Den Fokus der Modellpflege legten die Ingolstädter auf fahrdynamische Optimierung. Dank neuer Abstimmung des 2,0-Liter-Turbobenziners stehen nun 245 kW/333 PS und 420 Nm zur Verfügung. Das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe erlaubt zudem höheres Drehmoment beim Anfahren sowie kürzere Schaltzeiten unter Volllast. Beim Torque Splitter für die vollvariable Momentverteilung zwischen den Hinterrädern setzt Audi künftig auf eine Lamellenkupplung. Hinzu kommen Änderungen am Fahrwerk, etwa in Form einer neu abgestimmten Lenkung und stärkerer Bremsen.

Audi hat den S3 geliftet Foto: Audi

Darüber hinaus gibt es einige äußere Modifikationen wie neue Front- und Heckschürzen, neue Tagfahrlichtgrafiken sowie ein größerer Kühlergrill. Innen stehen neue Materialien und Dekors zur Wahl, die bisherigen Lenkrad-Schaltpaddles sind künftig aus Metall statt Kunststoff. Schalthebel, Ambientelicht und Luftausströmer hat Audi modifiziert. Der S3 bekommt mehr USB-Ports sowie eine Smartphone-Ladeschale, außerdem sind serienmäßig ein digitales Kombiinstrument sowie ein 10-Zoll-Touchscreen für das Infotainmentsystem an Bord.

Auch die Limousine präsentiert sich überarbeitet Foto: Audi

Mario Hommen/SP-X