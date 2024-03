Ganz schön viele – Grafik: Pkw-Bestand in Deutschland (1960 – 2024)

Zum Stichtag 1.1.204 waren in Deutschland 49,1 Millionen Pkw unterwegs, so viele wie noch nie zuvor

Zum Stichtag 1.1.204 waren in Deutschland 49,1 Millionen Pkw unterwegs, so viele wie noch nie zuvor Foto: Statista

SP-X/Köln. Zum Stichtag 1.1.204 waren in Deutschland 49,1 Millionen Pkw unterwegs, so viele wie noch nie zuvor. Mit einem Anteil von 23,2 Prozent führen Fahrzeuge der Kompaktklasse die Bestandsliste an, gefolgt von SUV (18,6 %) und Kleinwagen (17,7 %). Wie die Statista-Grafik auf Datenbasis des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) zeigt, gab es 1960 mit rund 4,5 Millionen Pkw weniger als ein Zehntel des heutigen Bestands. 1980 zählte das KBA rund 23 Millionen Pkw auf deutschen Straßen. Im Jahr 2010 – nach einer Umstellung der Zählweise auf nur noch angemeldete Fahrzeuge – registrierte das KBA knapp 42 Millionen Pkw.

Zum Stichtag 1.1.204 waren in Deutschland 49,1 Millionen Pkw unterwegs, so viele wie noch nie zuvor Foto: Statista

Elfriede Munsch/SP-X