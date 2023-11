Ganz der Alte und doch ganz anders – Daihatsu Vision Copen

Der Mini-Roadster Daihatsu Copen gilt unter Fans als Kultauto. 2011 wurden in Deutschland die letzten Neuwagen-Exemplare verkauft. Nun deutet sich ein Comeback an.

Äußerlich ähnelt der Vision Copen dem Ur-Copen, den Daihatsu auch einige Jahre lang in Deutschland verkauft hat Foto: JAMA

SP-X/Tokio. Toyota-Tochter Daihatsu hat auf der Japan Mobility Show in Tokio einen Ausblick auf eine dritte Generation seines Roadster-Modells Copen gezeigt. In den Nullerjahren haben die Japaner die erste Copen-Generation auch in Deutschland vertrieben. Von dem lediglich 3,40 Meter kurzen Zweisitzer wurden hierzulande rund 2.500 Exemplare zugelassen.

Das Dach des Vision Copen verschwindet vollständig hinter der Fahrgastzelle Foto: JAMA

Gegenüber der ersten Generation ist der nun enthüllte Vision Copen – es handelt sich also offiziell um ein Konzeptauto – deutlich auf über 3,80 Meter in der Länge gewachsen. Optisch orientiert sich der Vision allerdings stark am Design des Ur-Copen. Wie dieser bietet der Vision Copen ein elektrisches Klappdach, das auf Wunsch vollständig hinter der Fahrgastkabine verschwindet. Stylische LED-Leuchten vorne und hinten sowie mit der Blechhaut bündige Türgriffe verleihen dem Roadster einen modernen Touch. Der Antrieb erfolgt über einen 1,3 Liter-Benziner, der seine Kraft an die Hinterräder leitet.

Die modernen LED-Leuchten in der Front zitieren das Scheinwerfer-Design des Ur-Copen Foto: JAMA

Ob und wann eine entsprechende Serienversion folgen wird, hat Daihatsu noch nicht verraten. Ein offizieller Start in Deutschland ist ohnehin nicht zu erwarten, denn vor über 10 Jahren hat die Marke den Neuwagenvertrieb in Europa eingestellt.

Mit einer Länge von über 3,80 Meter ist der Vision Copen der Key-Car-Klasse entwachsen Foto: JAMA

Mario Hommen/SP-X