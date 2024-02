Für Teenies und junge Alte – Fahrbericht: BMW CE 02

Die meisten Betrachter des CE 02, auch durchaus fortgeschrittenen Alters, heben spontan den Daumen, so unsere Beobachtung Foto: BMW

SP-X/Lissabon. BMW befindet sich in einer Phase des Umbruchs. Das betrifft – für Zweiräder mit Primäreinsatzgebiet „Urban“ – den Antrieb, aber auch das Design. Selbst Bereiche, in die man lange Zeit nicht vorstoßen mochte, sind nicht mehr tabu, denn neuerdings gibt es mit der auf 4 kW/5 PS reduzierten Version des E-Zweirades CE 02 sogar ein 45 km/h-Bike, das von 16jährigen mit dem Führerschein AM gefahren werden darf. Die Standardversion des CE 02 hat allerdings eine Leistung von 11 kW/15 PS, was den Führerschein A1 erfordert. Der CE 02 hat mit E-Motor, Einarmschwinge, seiner „luftig-lustig-bunten“ Sitzbank und dicken 14 Zoll-Ballonreifen auf Leichtmetallguss-Scheibenrädern eine enorme Eigenständigkeit – irgendwie drängt sich deshalb der Gedanke an die Honda Dax auf, die 1969 erstmals erschienen ist. Die passte auch in keine Schublade und blieb doch Jahrzehnte im Honda-Programm.

Der BMW CE 02 könnte der einspurigen E-Mobilität einen deutlichen Schwung verleihen Foto: BMW

Die meisten Betrachter des CE 02, auch durchaus fortgeschrittenen Alters, heben spontan den Daumen, so unsere Beobachtung. Er scheint auf Anhieb Sympathien zu wecken. So steigen wir denn an einem 11 Grad kühlen Morgen zuversichtlich auf und stürzen uns in den Verkehr in Portugals Hauptstadt Lissabon. Die schlüssellose Startprozedur ist einfach, nach zwei Knopfdrucken erscheint „READY“ im kleinen, übersichtlichen TFT-Display im Cockpit, dann sprintet der CE 02 los wie Nachbars Katze, wenn sich ein SUV nähert. Der CE 02 ist das Gegenteil eines SUV: Schlank, 135 Kilogramm leicht und, natürlich, einspurig. Einen gar nicht unkommoden Fahrersitz und eine dürftige Sitz-Zugabe samt dazugehörender Fußrasten hat er dennoch. Dazu LED-Licht, Blinker (leider ohne automatische Rückstellung) und natürlich alle Möglichkeiten der Smartphone-Einbindung – ein Muss nicht nur noch für junge oder sogar blutjunge Leute.

Beim Antrieb des CE 02 setzt BMW auf einen leisen und wartungsarmen Zahnriemen, die die Kraft vom Motor ans Hinterrad überträgt Foto: BMW

Die gefahrene 11 kW-Version in Highline-Ausstattung mit Heizgriffen, kräftiger gepolsterter Komfort-Sitzbank, drittem Fahrmodus, Schnelllader und Deko-Päckchen samt munteren Sitzfarben und weiteren Dreingaben lässt beim Ampelsprint anderen Verkehrsteilnehmern kaum eine Chance zum Mithalten. Tempo 70 ist schnell erreicht, danach wechseln die Ziffern auf dem Display etwas langsamer; bei 95 km/h ist, abgeregelt, Schluss. Des Verbrauchs wegen, nicht des Fahrwerks. Das gibt sich unerwartet schluckfreudig und komfortabel; Lissabons viele Kopfsteinpflaster-Passagen und die auf kleinen Innenstadtstraßen häufigen Schlaglöcher sind ein perfektes Testgelände. Auch die Verzögerung beherrscht der CE 02 gut; zum „Sehr gut“ fehlt eine ABS-Regelung des Hinterrads.

Der CE 02 ist das Gegenteil eines SUV: Schlank, 135 Kilogramm leicht und, natürlich, einspurig Foto: BMW

95 Kilometer gibt BMW als Norm-Reichweite an, was angesichts unseres sechsstündigen Ausflugs von rund 60 Kilometern Länge glaubhaft erscheint; längeres Tempobolzen empfiehlt sich nicht, denn das schlaucht den Akku. Der ist schwerpunktgünstig untergebracht und fix montiert; angesichts einer nicht gegebenen Schnelllademöglichkeit möchte das kleinste BMW-Zweirad an der heimischen Garagen-Steckdose wieder fit gemacht werden. Laternengaragen stellen keine gute Option dar.

Die gefahrene 11 kW-Version in Highline-Ausstattung bietet Heizgriffe, kräftiger gepolsterte Komfort-Sitzbank, dritten Fahrmodus, Schnelllader und Deko-Päckchen Foto: BMW

Wahrscheinlich kalkuliert BMW deshalb richtig, dass die Kundschaft nicht aus Taschengeldbeziehern besteht, sondern sich einen CE 02 zusätzlich zum BMW-Pkw in die Garage stellt, aber den Kids alle Freiheiten lässt. Der bei 8.600 Euro beginnende Preis (Highline plus 880 Euro) ist nämlich nicht unbeträchtlich. Dabei tut BMW alles, um die Herstellungskosten im Rahmen zu halten, weshalb man den CE 02 bei Partner TVS in Indien vom Band rollen lässt.

Der CE 02 scheint auf Anhieb Sympathien zu wecken, wie sich in Portugals Hauptstadt Lissabon zeigt Foto: BMW

Auch wenn sich im CE 02-Zeitalter bei BMW einiges ändert: Die Individualisierungsmöglichkeiten bleiben auch bei diesem prinzipiell reduzierten Zweirad voll gewahrt: Von diversen Sitztaschen – stylisch einseitig montiert – über silberfarbene Fußrasten aus gefrästem Alu bis hin zur getönten Cockpitverkleidung ist allerhand im Angebot.

Einen gar nicht unkommoden Fahrersitz und eine dürftige Sitz-Zugabe samt dazugehörender Fußrasten hat der CE 02 dennoch Foto: BMW

BMW CE 02 (4 kW-Version in Klammern) – Technische Daten:

Tempo 70 ist schnell erreicht, danach wechseln die Ziffern auf dem Display etwas langsamer; bei 95 km/h wird abgeregelt Foto: BMW

Motor: Luftgekühlte fremderregte Synchronmaschine, Maximaldrehzahl 7.200/min, Nenndauerleistung 6 kW/8 PS, Maximalleistung 11 kW/15 PS bei 5.000 U/min. Maximales Drehmoment 55 Nm bei 1.000 U/min. Moped-Version: 3,2 kW/4 PS bzw. 4 kW/5 PS bei 1.000/min.

Bei den Leuchteinheiten setzt BMW selbstverständlich auf LED-Technik Foto: BMW

Elektrik: Luftgekühlte Lithium-Ionen-Batterie, 3,92 kW nominal. Batteriespannung 48 V. Ladeleistung 0,9 kW bzw. 1,5 kW (Schnelllader). Ladedauer mit Standard-Ladegerät 5,12 h. für Komplettladung, 2,48 h. für 20-80 %. Mit Schnelllader 2,5 h. bzw. 102 min. 4 kW-Version 3 h bzw. 85 m mit Standard-Ladegerät

Natürlich bietet der CE 02 alle Möglichkeiten der Smartphone-Einbindung – ein Muss nicht nur noch für junge oder sogar blutjunge Leute Foto: BMW

Fahrwerk: Stahlrohr-Doppelschleifenrahmen; Telegabel ø 3,7 cm, Aluguss-Einarmschwinge mit direkt angelenktem Federbein, Federvorspannung einstellbar. Federweg v./h. 11,7/5,6 cm. Radstand 1,353 m. Vorne Einscheibenbremse ø 23,9 cm, Zweikolben-Schwimmsattel, hinten Einzelscheibe ø 22 cm, Einkolben-Schwimmsattel, ABS vorne. Reifen v./h. 120/80-14 bzw. 150/70-14

Über Tasten am Lenker kann man sich auch während der Fahrt durch die Menüführung des Bordsystems hangeln Foto: BMW

Maße und Gewichte: Gesamtbreite mit Spiegeln 87,6 cm, Sitzhöhe 75 cm, DIN-Leergewicht fahrfertig 135 (119) kg, Zul. Gesamtgewicht 312 kg.

Zu den sehenswerten Details des CE 02 gehört das einarmig geführte Hinterrad Foto: BMW

Fahrdaten: V max. 95 (45) km/h. 0-50 km/h 3,0 (-) s, Reichweite nach WMTC 95 (45) km, Verbrauch nach WMTC 6,0 (6,0) kWh/100 km.

Die Individualisierungsmöglichkeiten bleiben auch bei diesem prinzipiell reduzierten Zweirad voll gewahrt. Unter anderem werden stylisch einseitig montierte Sitztaschen angeboten Foto: BMW

Preis: ab 8.500 Euro, Highline plus 880 Euro

