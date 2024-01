Für die Großen – Neue E-Auto-Plattform bei Stellantis

Mercedes hat MB.EA, BMW die Neue Klasse. Nun bringt der Stellantis-Konzern seine Batterieauto-Plattform für große Modelle. Die soll vor allem in den USA durchstarten.

Stellantis nennt technische Details zu seiner neuen Plattform Foto: Stellantis

SP-X/Amsterdam. Der Stellantis-Konzern hat seine Plattform für große E-Autos vorgestellt. Die STLA Large genannte Architektur ergänzt die Varianten Small, Medium und Frame (für Nutzfahrzeuge und Pick-ups). Sie ermöglicht Akkus oberhalb von 100 kWh Kapazität und kurze Ladezeiten. Premiere feiert sie im Herbst in den USA beim Jeep Wagoneer S, der auch nach Europa kommen soll.

Später soll die größte der reinen Pkw-Plattformen im Konzern auch Business- und Oberklassemodelle von Chrysler, Alfa Romeo und Maserati tragen. Insgesamt sollen bis 2028 acht Fahrzeuge von fünf Marken die Technik nutzen. Zu den Besonderheiten zählt die Flexibilität: STLA Large ermöglicht sowohl 400- als auch 800-Volt-Systeme, Vorderrad-, Hinterrad sowie Allradantrieb und kann zudem neben E-Antrieben auch Verbrenner tragen. Zunächst dürften aber E-Modelle im Fokus stehen, möglich sind Batteriegrößen zwischen 85 und 118 kWh, die Reichweiten bis zu 800 Kilometern ermöglichen sollen.

Angekündigt hatte Stellantis seine Plattform-Familie bereits vor zweieinhalb Jahren. Zunächst wurden Details zur Medium-Variante veröffentlicht, auf der nun unter anderem das neue Kompakt-SUV Peugeot E-3008 debütiert. Der Konzern, zu dem auch die deutsche Marke Opel zählt, will bis 2030 in Europa rein elektrisch sein und in den USA jedes zweite Auto mit E-Antrieb verkaufen. Die Large-Plattform spielt vor allem für letzteres eine entscheidende Rolle.

Holger Holzer/SP-X