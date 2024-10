Für den Stadteinsatz – Ford E-Tourneo Connect

Mit dem E-Tourneo Connect bietet Ford demnächst auch einen elektrisch angetriebenen Hochdachkombi an. Wie die Konkurrenten E-Kangoo und E-Berlingo setzt auch der geräumige Kölner auf ein kompaktes Batterieformat.

SP-X/Köln. Für den bereits 2023 vorgestellten Elektro-Van E-Tourneo Courier nennt Ford jetzt Einstiegspreis und Marktstart in Deutschland sowie weitere Details zu Antrieb und Ausstattung. Demnach wird der 4,40 Meter lange Hochdachkombi, der ab November bestellbar und ab Frühjahr 2025 verfügbar sein wird, mindestens 36.000 Euro kosten.

Ford bringt Anfang 2025 mit dem E-Tourneo Courier seinen ersten Hochdachkombi mit E-Antrieb auf den Markt Foto: Ford

Als einzige Antriebsvariante kommt ein 100 kW/136 PS starker Elektromotor zum Einsatz, der von einer 43,5 kWh großen Batterie mit Strom versorgt wird. Die WLTP-Reichweite gibt Ford mit 288 Kilometern an, der Verbrauch liegt zwischen 16,9 und 18,3 kWh. Am Gleichstrom-Schnelllader sollen 100 Kilometer in rund 10 Minuten getankt werden können, von 10 auf 80 Prozent dauert es 23 Minuten. Unter Zufuhr von 11 kW Wechselstrom benötigt eine Vollladung 5,5 Stunden. Angesichts der Reichweite und der Ladeleistung sieht Ford das Einsatzgebiet für den E-Tourneo Courier vor allem im urbanen Umfeld.

Das Cockpit des Familienvans präsentiert sich aufgeräumt und digital Foto: Ford

Der Fünftürer mit zwei hinteren Schiebetüren bietet einen variablen Innenraum mit fünf Sitzen. Durch die umklappbare und sogar wickelbare Sitzbank lässt sich der 1.888 Liter große Kofferraum auf bis zu 2.162 Liter erweitern. Zusätzlich befindet sich im Fahrzeugboden ein kleines Staufach und unter der Fronthaube ein 44 Liter fassender Frunk.

Der variable Fond des Ford E-Tourneo Courier bietet bei Bedarf viel Platz für Gepäck Foto: Ford

Das Cockpit bietet ein 12-Zoll-Farbdisplay sowie einen 12-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole, auf dem das Infotainmentsystem Sync 4 läuft. Dieses ermöglicht Smartphone-Konnektivität, Over-the-Air-Updates und bietet gegen Aufpreis eine vernetzte Navigation. Optional kann eine Wechselstromsteckdose im Bereich des Armaturenbretts geordert werden, über die kleine Elektrogeräte betrieben werden können. Eine induktive Ladeschale für Smartphones ist ebenfalls erhältlich.

