Für 300 Euro im Monat leasen – Skoda Enyaq 60

Skoda bietet den Enyaq 60 im Leasing für 300 Euro monatlich an Foto: Skoda

SP-X/Weiterstadt. Skoda bietet den Enyaq 60 in Verbindung mit dem 132 kW/180 PS starken E-Motor und dem 58 kWh-Akku im Leasing für 300 Euro monatlich an. Die Laufzeit ist auf 36 Monate bei einer jährlichen Laufleistung von 10.000 Kilometern ausgelegt. Dazu ist eine Anzahlung von 4.672 Euro fällig, die bis Ende des Jahres noch weitgehend mit dem Anteil der staatlichen Innovationsprämie verrechnet werden kann. Das Leasingangebot des ab rund 44.200 Euro erhältlichen Enyaq 60 inkludiert unter anderem eine Wärmepumpe, Navigationssystem und eine Rückfahrkamera. Die elektrische WLTP-Reichweite gibt Skoda mit rund 400 Kilometern an.

Elfriede Munsch/SP-X