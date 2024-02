Frühbucher sparen deutlich – Tipp: Mietwagen zu Ostern

Wer seinen Osterurlaub-Mietwagen deutlich vor Reisebeginn bucht, kann gegenüber einer kurzfristigen Buchung deutlich Geld sparen Foto: Mazda

SP-X/München. Wer im kommenden Osterurlaub ins Ausland reist und vor Ort einen Mietwagen nutzen will, sollte möglichst bald buchen, um zusätzliches Einsparpotenzial zu heben. Wie die ADAC Autovermietung mitteilt, sind die Mietwagenreise für die kommenden Osterferien gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Dennoch könnten Frühbucher von zusätzlichen Rabatten von durchschnittlich 13 Prozent profitieren.

Besonders hoch fallen demnach die Frühbucherrabatte in Italien aus. Wer dort ein Fahrzeug für eine Woche mit zwei Monaten Vorlauf bucht, zahlt 343 statt 404 Euro, was einer Einsparung von 18 Prozent entspricht. Wer in Spanien zwei Monate vor Ostern bucht, zahlt pro Woche im Schnitt 287 Euro. Eine Woche vor Ostern sind es 330 Euro. Frühbucher sparen hier also 15 Prozent. In den USA kostet der früh gebuchte Mietwagen 288 statt 322 Euro pro Woche, was immerhin noch 12 Prozent an Ersparungen einbringt.

Grundsätzlich sieht die ADAC Autovermietung im Vergleich zum Vorjahr für die kommende Reisesaison einen weltweit deutlich entspannteren Mietwagenmarkt. Frühbucher mussten Ostern 2023 im Schnitt noch 394 Euro pro Woche zahlen. Dieses Jahr sind es 238 Euro. Die für den Verbraucher günstige Situation soll auch für die Sommerreisezeit stabil bleiben.

Mario Hommen/SP-X