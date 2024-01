Frische Optik, neues Infotainment – Ford Kuga Facelift

Im Sommer 2024 geht in Deutschland der Ford Kuga mit überarbeiteter Optik an den Start Foto: Ford

SP-X/Köln. Ford verpasst der 2020 in dritter Generation in Deutschland eingeführten SUV-Reihe Kuga eine Modellpflege. Im Sommer kommt der ab Januar bestellbare Fünftürer wie zuvor mit mehr oder weniger stark elektrifizierten Benzinantrieben zu vermutlich leicht gestiegenen Preisen auf den Markt. Aktuell startet die Preisliste bei 36.250 Euro.

Mit der ST-Line bietet Ford vom Kuga eine sportlich akzentuierte Ausstattungsvariante. Als neue Außenfarbe bestellbar ist der Ton „Desert Island Blue“ Foto: Ford

Äußere Modifikationen finden sich vor allem im vorderen Bereich. Der in Wagenfarbe lackierte Bereich zwischen Motorhaube und Kühlergrill entfällt. Zwischen dem Kühlergrill und der verlängerten Motorhaube wurde stattdessen eine Lichtleiste eingelassen, die mit in den Frontscheinwerfern integrierten Tagfahrleuchten eine horizontale Linie bildet. Der optisch modifizierte Kühlergrill ist nun zweiteilig. Speziell in der neuen Ausstattungsvariante Active ist die untere Luftöffnung von einem Unterfahrschutz-Inlay gerahmt.

Alternativ zum ST-Line ist außerdem die neue Version Active (links) bestellbar Foto: Ford

Der neue Kuga kommt zudem mit modernisiertem Infotainment vorgefahren, die auf höhere Rechenleistung, 5G-Bordmodem und die Einbindung des KI-fähigen Sprachassistenten Amazon Alexa setzt. Das Infotainmentsystem der neuen Generation Sync 4 setzt zudem auf einen neuen Touchscreen mit 13,2 Zoll Bildschirmdiagonale. Über den lassen sich in einer im unteren Bildschirmrand angezeigten Bedienleiste die Klimafunktionen steuern. Die bisherige Klima-Bedieninsel mit physischen Knöpfen entfällt. Insgesamt präsentiert sich der Arbeitsplatz entsprechend aufgeräumter. Neu bei Sync 4 ist ein Navigationsmodus für Fahrten mit Anhänger, bei der die Routenführung potenzielle Engstellen umfährt.

Inlays in der Front und den Seitenschwellern lassen die Ford Kuga Active robuster erscheinen Foto: Ford

Bei den Assistenzsystemen gibt es ebenfalls neue Funktionen. Der Abstandstempomat passt die Geschwindigkeit nicht mehr nur auf vorausfahrende Fahrzeuge, sondern außerdem auch auf den Straßenverlauf etwa vor Kurven oder Abzweigungen an. Dank Rundum-Kameras wird beim Rangieren auf dem Zentral-Display ein 360-Grad-Bild aus der Vogelperspektive von der Fahrzeugumgebung und Hindernissen gezeigt. Dieser bessere Überblick soll auch das Ankoppeln eines Anhängers erleichtern. Serienmäßig sind LED-Schweinwerfer mit Fernlicht-Automatik. Mit dem optionalen LED-Matrix-Scheinwerfer leuchtet das SUV-Modell mit Unterstützung von Kamerabildern und Navi-Informationen Kurven, Kreuzungen und Kreisverkehre besser aus.

Auch am Heck des zudem höhergelegten Kuga Active gibt es einen Pseudo-Unterfahrschutz Foto: Ford

Wie zuvor stehen drei Antriebsvarianten zur Wahl. Den Einstieg markiert der frontgetriebene und mit 6-Gang-Handschaltung kombinierte 1,5-Liter-Dreizylinder mit 110 kW/150 PS. Alternativ gibt es den Kuga als Vollhybrid 2.5 Duratec FHEV mit CVT-Getriebe und einer auf 132 kW/180 PS leicht reduzierten Systemleistung für die Version mit Frontantrieb sowie 135 kW/183 PS für den alternativ verfügbaren FHEV mit Allradantrieb. Schließlich gibt es für den Kuga noch die Plug-in-Hybrid-Variante 2.5 Duratec PHEV mit Frontantrieb, CVT und einer auf 179 kW/243 PS gestiegenen Systemleistung mit bis zu 69 Kilometer E-Reichweite. Mit dem Facelift erhöht sich die Anhängelast für die elektrifizierten Antriebsvarianten von 1,7 auf 2,1 Tonnen.

Die elektrifizierten Antriebsvarianten können künftig bis zu 2,1 Tonnen an den Haken nehmen Foto: Ford

Mario Hommen/SP-X