Freiheit auf vier Rädern – Electric Transformation House von AC Future

Electric Transformation House von AC Future wurde von Pininfarina designt Foto: Pininfarina

SP-X/Las Vegas. Das auf Lösungen für mobiles Wohnen spezialisierte US-Start-up AC Future hat mit dem elektrisch angetriebenen Transformationshaus eTH ein Wohnmobil vorgestellt. Der knapp über 6 Meter lange Caravan wurde von Pininfarina designt und soll nachhaltig und luxuriöses zugleich sein. Äußerlich kommt das eTH wie ein Mini-Laster oder People Mover mit futuristischer Note daher. Doch statt gähnender Leere oder Sitzreihen bietet der elektrisch angetriebene Van einen vielseitig nutzbaren, wohnlich eingerichteten Innenraum. Im fahrbereiten Zustand hat er recht beengte Raumverhältnisse. Am Ziel angekommen, lassen sich auf Knopfdruck an den Seiten und am Heck zusätzlich Raumelemente ausfahren, mit denen der Wohn- und Nutzraum deutlich wächst.

Das Wohnzimmer bietet unter anderem eine Schlafcouch Foto: Pininfarina

Im Heck entsteht dann ein Schlafzimmer mit Doppelbett. Mit den ausgestellten Seitenelementen stehen dank ausklappbarer und modularer Möbel eine Küche, eine Nasszelle mit Dusche und WC sowie ein Wohnzimmer mit Schlafcouch und ein Esszimmer zur Verfügung. Die Fahrerkabine kann zudem als Mini-Büro genutzt werden. Helle Farben und Oberflächen in Holzoptik sorgen für ein freundliches Ambiente.

Im fahrbereiten Zustand sind die Räumlichkeiten recht beengt Foto: Pininfarina

Das eTH ermöglicht einen gewissen Grad an Autarkie, denn im Dach und den ausfahrbaren Elementen integrierte Solarzellen sollen mehr als 25 Kilowattstunden am Tag Strom produzieren können. Außerdem ist ein Wassergenerator an Bord, der täglich der Umgebungsluft bis zu 50 Liter Frischwasser pro Tag entziehen kann.

Bei Bedarf kann das Wohmobil im Innenraum deutlich vergrößert werden Foto: Pininfarina

Das eTH wurde Anfang 2024 auf der Tech-Messe CES in Las Vegas mit einer elektrisch angetriebenen Fahrzeugbasis vorgesellt. Laut AC Future sollen Kundenfahrzeuge alternativ auch einen Verbrennungsmotor haben. Realisiert werden könnten erste Modelle im nächsten Jahr.

Was man dem rund 6 Meter langen Wohnmobil nicht ansehen kann: Auf Knopfdruck kann es deutlich wachsen Foto: Pininfarina

Mario Hommen/SP-X