Freelander wird E-Automarke – Jaguar Land Rover

SP-X/Gaydon. Unter der Marke Freelander will Jaguar Land Rover künftig Elektro-SUV anbieten. Die Modelle werden in China gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Chery gebaut, der auch die technische Plattform stellt. Der Vertrieb soll in China starten und später auf den Rest der Welt ausgedehnt werden. Einen genauen Zeitplan nennen die Briten nicht.

Land Rover baut gemeinsam mit Chery E-Autos für China und die Welt Foto: JLR

Bei der Wahl des Markennamens griffen die Briten auf die Modellbezeichnung ihres zwischen 1997 und 2014 gebauten ehemaligen Einstiegs-SUVs zurück. Neben den Freelander-Modellen plant Jaguar Land Rover Elektro-Autos auf seinen eigenen Plattformen, den Start macht im kommenden Jahr die batteriebetriebene Variante des Range Rover.

Jaguar und Land Rover und sein chinesischer Partner arbeiten bereits seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen. Chery baut unter anderem Rang Rover Evoque und Jaguar E-Pace für den heimischen Markt. Die Ausweitung der Kooperation auf E-Mobile liegt im Branchentrend; zuletzt hatte etwa VW eine ähnlich gelagerte Partnerschaft mit Xpeng gemeldet, Audi arbeitet mit der MG-Schwester IM zusammen. Die europäischen Hersteller erhoffen sich dadurch einen schnelleren Hochlauf ihres E-Autoangebots vor allem in China.

