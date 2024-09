Frauen ist die Farbe egal – Autokauf

Anzeige

SP-X/Hamburg. Männer mögen es monochrom, Frauen ist die Autofarbe häufig ganz egal. Bei einer Umfrage des Autoportals Carwow gaben 44 Prozent der weiblichen Teilnehmer an, beim Neuwagenkauf keine besondere Präferenz hinsichtlich der Lackierung zu haben. Unter den männlichen Befragten spiel die Farbe nur für 29 Prozent keine Rolle. Knapp die Hälfte der Männer will am liebsten ein graues, schwarzes oder weißes Auto, „bunte“ Farben sind hingegen weniger gefragt.

Nicht nur Grau und Schwarz: Für Neuwagen stehen viele Farben zur Wahl Foto: Mazda

Holger Holzer/SP-X