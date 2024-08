Französische Ferien – Citroen Holidays

Anzeige

SP-X/Rüsselsheim. Zu Preisen ab 49.000 Euro bietet Citroen ab sofort das Reisemobil Holidays auf Basis des frisch gelifteten Kleinbusses Spacetourer an. Der 5,30 Meter lange Camper-Van bietet vier Schlafplätze, Küchenzeile sowie eine Außendusche. Für den Antrieb stehen zwei Diesel mit 106 kW/145 PS und 130 kW/177 PS (ab 52.000 Euro) zur Wahl. Letzterer ist mit einem Automatikgetriebe gekoppelt.

Der Citroen Holidays ist ab sofort verfügbar Foto: Citroen

Für den Innenausbau ist der Spezialist Bravia Mobil zuständig. Wie in dieser Klasse üblich gibt es zwei Schlafplätze unter einem Aufstelldach sowie zwei weitere auf der zur Liegefläche umgebauten Rückbank. Bei Nichtnutzung dienen die beiden Sessel als Teil einer Sitzgruppe, die durch das um 180 Grad drehbaren Front-Gestühl komplettiert wird. Besonderheit sind die serienmäßig zwei Schiebetüren. Die rechte dient vor allem als Zugang zum Innenraum, während die linke die Rückseite der längs in Fahrtrichtung montierten Küchenzeile freigibt. Dort befinden sich die Klappen für Wasser und Gas sowie eine Schiene, an der sich der Klapptisch aus dem Innenraum zum Speisen im Freien anbringen lässt. Die Küche selbst bietet wie üblich Gaskochfeld, Spüle und eine integrierte Kühlbox. Dazu kommen diverse Schubladen und Staufächer. Für 7.400 Euro Aufpreis ist ein Zusatzpaket mit Außendusche, herausnehmbarer Toilette und Rückfahrkamera zu haben.

Bestellt wird der Holidays beim Citroen-Händler. Im vergangenen Jahr hatten die Franzosen am Rande des Caravan Salons in Düsseldorf eine Retro-Variante des Campers vorgestellt. Ob und wann der Typ Holiday genannte Ableger im klassischen Wellblech-Design kommt, ist aber ungewiss.

Holger Holzer/SP-X