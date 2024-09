Fortschritt auf neuer Basis – Audi Q5/SQ5

Anzeige

SP-X/München. Das Portfolio bei Audi litt zuletzt an einer leichten Überalterung, die notwendigen Modernisierungsmaßnahmen verzögerten sich zum Teil erheblich. Nach dem Start der runderneuerten Modellreihen A5 und A6 e-tron wird mit Bestellstart noch im September 2024 das vor allem in den USA und Europa besonders erfolgreiche SUV Q5 zu Preisen ab 52.300 Euro erneuert. Zunächst mit mild hybridisierten Benzinern und Dieseln, später auch mit Plug-in-Hybriden. Dazu packt die bayerische VW-Tochter noch eine ordentliche Portion frischer Infotainment- und Sicherheitstechnologie. Und ein modernisiertes Design auf der beim A5 erstmals eingesetzten Premium Platform Combustion (PPC).

Die dritte Audi Q5-Generation wirkt sportlicher, dynamischer und eleganter als ihre Vorgänger Foto: Audi

Den neuen Auftritt kann man sich als deutlich erkennbare Evolution der Audi-Formensprache vorstellen. Die dritte Q5-Generation wirkt sportlicher, dynamischer, aber auch eleganter als ihre Vorgänger. Man könnte etwas ketzerisch sagen: Das leicht Moppelige ist verschwunden. Zu sehen ist das schon an der Front mit je nach Ausstattungsniveau unterschiedlichen, aber immer recht breiten Singleframes. Als „skulptural ausgeprägt“ bezeichnen die Formgeber die neuen Scheinwerfer, die dem Mittelklässler einen scharfen Blick verpassen. Für Breite und Solidität steht der tief platzierte Lufteinlass. In der Version S line und beim SQ5 kommen noch spezielle Akzente durch Karosserieteile in Chromoptik dazu.

Die ansteigende Linie über dem Schweller soll für einen knackigen Seiteneindruck sorgen Foto: Audi

Die ansteigende Linie über dem Schweller bis zu den hinteren Stoßfängern soll für einen knackigen Seiteneindruck sorgen. Das Heck ist sehr puristisch geformt, mit großen, glatten Flächen, einem dreidimensional gezeichneten, durchgehenden Leuchtenband und dem Stoßfänger mit integriertem Diffusor. Bei den Auspuff-Endrohren gilt die bekannte Audi-Arithmetik: Doppelviereck links für die Diesel, Viereck links und rechts für die Benziner und vier Doppelrund-Rohre beim S-Modell. Elf Lackfarben bietet Audi an, dazu Felgen in den Formaten 17 bis 21 Zoll, zum Teil sind sie aerodynamisch optimiert. Es gibt die Exterieur-Versionen Basis, Advanced und S line, dazu den SQ5. Für die beiden Letzteren bietet Audi auch noch das schon bisher stark gefragte Exterieurpaket Schwarz an.

Das Heck zeigt große, glatte Flächen und ein dreidimensional gezeichnetes, durchgehendes Leuchtenband Foto: Audi

Für die Front- und Heckbeleuchtung bietet Audi wie schon bei A5 und A6 e-tron das volle Personalisierungs-Programm mit diversen individuell wählbaren Lichtdesigns an. Erstmals in Europa kann beim Q5 die Bremslichtfläche vergrößert werden, indem aus dem Dachspoiler eine Grafik in den oberen Bereich der Heckscheibe projiziert wird. Über die optionalen OLED-Heckleuchten kann das SUV auch mit der Umgebung kommunizieren, indem es etwa mit deutlich erkennbaren Piktogrammen auf Unfall- oder Pannenstellen hinweist.

Vorne steht der S line-Benziner, hinten der optisch nochmal leicht angeschärfte SQ5 Foto: Audi

Zum Start Anfang 2025 bietet Audi für den neuen Q5 einen Zweiliter-TFSI-Motor und einen gleich großen TDI mit jeweils 150 kW/204 PS und 340 beziehungsweise 400 Nm an. Dazu kommt noch der Dreiliter-V6-Benziner des SQ5 mit 270 kW/367 PS und 550 Nm. Unterstützt werden sie vom neuen MHEV plus-System mit 48-Volt-Bordnetz. Dessen Triebstranggenerator (TSG) liefert zusätzlich bis zu 230 Newtonmeter und bis zu 18 kW/24 PS, etwa beim Anfahren und beim Rangieren oder im Stadtverkehr. Der 1,7 kWh fassende Akku des Systems kann beim Verzögern mit bis zu 25 kW rekuperieren. Allradantrieb gibt es beim Diesel und beim SQ5 serienmäßig, beim Benziner optional. Später werden zwei Plug-in-Hybride nachgereicht, die laut Audi rein elektrisch mehr als 80 Kilometer weit fahren können. Nachgereicht werden auch die Fahrleistungs- und Verbrauchswerte für die Start-Motorisierung.

Der SQ5 trägt eine durchaus eindrucksvolle Front, 19-Zoll-Räder gehören zur Serienausstattung Foto: Audi

Im Inneren erwartet die Reisenden die „digitale Bühne“, ein Panoramadisplay im Curved Design und in OLED-Technologie, das aus dem 11,9 Zoll großen Zentralinstrument und dem 14,5 Zoll großen MMI-Display besteht. Auf Wunsch darf auch die Beifahrerin oder der Beifahrer mitspielen, und zwar an einem 10,9 Zoll großen Display. Audi packt, zum Teil gegen Aufpreis, alle aktuell verfügbaren Assistenten in den Q5. Zur Serienausstattung gehören unter anderem die Einparkhilfe hinten, die Spurverlassenswarnung und der Effizienzassistent.

Die AMOLED-Rücklichter machen individuelle Leuchtdesigns möglich Foto: Audi

Optional ist ein konfigurierbares Head-up-Display, über das auch Fahrzeug- und Infotainmentfunktionen gesteuert werden können. So kann etwa im Entertainment-Modus über die Listensteuerung die Lieblings-Radiostation oder der Lieblings-Podcast ausgewählt werden. Eingehende Anrufe können im Head-up Display angezeigt und per Lenkradtaste entgegengenommen werden. Audi nutzt im Q5 Android Automotive von Google als Betriebssystem. Inhalte werden mittels Over-the-Air-Updates aktualisiert. Ebenfalls an Bord ist der lernende Sprachassistent. Zusätzliche Apps können direkt, also ohne das Dazwischenschalten eines Smartphones, heruntergeladen werden. Für den guten Ton sorgt das Bang & Olufsen Premium Sound System, das per über Functions on Demand weiter aufgewertet werden kann.

Wie eine Bühne umspannt das Armaturenbrett mit bis zu drei Displays die ganze Fahrzeugbreite Foto: Audi

Platz gibt es im neuen Q5 wieder reichlich, die Variabilität der Fondsitzbank wurde gegenüber Generation zwei verbessert. Sie ist jetzt komplett verstellbar, lässt sich also in Längsrichtung verschieben und in der Neigung verändern. Maximal lassen sich bis zu 1.473 Liter Gepäck im Heckabteil unterbringen. Ebenfalls an Bord sind eine induktive und gekühlte Ladeschale mit 15 Watt Smartphone-Ladeleistung und je zwei USB-C-Anschlüsse vorn und im Fond. Optional liefern die vorne bis zu 60 Watt, im Fond bis zu 100 Watt, damit lassen sich auch Laptop-Akkus füllen.

Die Bedienung für die Scheinwerfer verfrachtet Audi neuerdings in die linke Tür Foto: Audi

Bleiben die Preise. Los geht es mit dem frontgetriebenen Benziner bei 52.300 Euro, mit Allrad kostet er 54.650 Euro. Der TDI ist ab 57.100, der SQ5 ab 82.900 Euro zu haben. Der Fortschritt hat also durchaus seinen Preis.

Das Kofferraumvolumen des Q5 gibt Audi mit bis zu 1.473 Litern an Foto: Audi

Rudolf Huber/SP-X