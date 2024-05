Flaggschiff ab 55.350 Euro – Mazda CX-80

Anzeige

SP-X/Leverkusen. Der ab Herbst lieferbare Mazda CX-80 ist in Kombination mit einem 241 kW/327 PS starken Plug-in-Hybrid (PHEV) zu Preisen ab 55.350 Euro ab sofort bestellbar. Alternativ zum PHEV hat Mazda für sein 4,95 Meter langes Flaggschiff einen 3,3-Liter-Sechszylinder-Diesel mit 187 kW/254 PS im Angebot. Der Selbstzünder kostet ab 59.050 Euro. Zum Serienumfang zählen unter anderem eine Drei-Zonen-Klimaautomatik, Infotainmentsystem mit 12,3-Zoll-Farbdisplay, Alexa-Sprachsteuerung, Head-up-Display, Lenkradheizung und beheizbare Vordersitze.

Der ab Herbst lieferbare Mazda CX-80 ist in Kombination mit einem 241 kW/327 PS starken Plug-in-Hybrid (PHEV) zu Preisen ab 55.350 Euro ab sofort bestellbar Foto: Mazda

Die nächst höheren Ausstattungslinien Homura und Takumi (Aufpreis je rund 7.000 Euro) bieten zusätzlich elektrische Heckklappe; Matrix-Licht, Leder-Sitze, elektrische Lenkradverstellung und eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage. Außerdem an Bord ist das sogenannte „Driver Personalization System“, bei dem eine Kamera den jeweiligen Fahrer erkennt und Sitzposition, Lenkradstellung, Außenspiegel, Head-up-Display und die Klima- und Soundeinstellungen automatisch anpasst. Die Topversionen Homura Plus und Takumi Plus, die ab 55.900 Euro (PHEV) und 69.350 Euro (Diesel) in der Preisliste stehen, haben als Ergänzung unter anderem ein Panorama-Glasdach und ein Bose-Soundsystem an Bord. Ohne Aufpreis lässt sich bei Homura oder Homura Plus die mittlere 3er-Sitzbank gegen zwei komfortable Einzelsitze tauschen. Bei Takumi Plus kostet der Tausch 850 Euro.

Elfriede Munsch/SP-X