Flächenheizung soll Energie sparen – Fahrzeug-Klimatisierung

SP-X/Paris. Heizen kostet im Elektroauto Reichweite. Besonders effizient soll nun eine neue Kabinenheizung von Valeo mit der Energie aus der Traktionsbatterie umgehen. Statt wie bei der klassischen Fahrzeugheizung Luft zu erwärmen und in den Innenraum zu blasen, nutzt sie das Prinzip der Flächenheizung. In Türverkleidung, Mittelkonsole und Sitzen finden sich Heizdrähte, die durch eine intelligente Steuerung mit Lüftung sowie Klimaanlage vernetzt sind und diese entlasten. Der Hersteller verspricht eine Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 50 Prozent. Präsentiert wird die Technik nun auf der IAA Transportation in Hannover (17. bis 22. September).

Der französische Zulieferer Valeo nutzt das Prinzip der Sitzheizung nun auch für Türverkleidungen und Mittelkonsole Foto: Valeo

Holger Holzer/SP-X