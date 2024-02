Fast ein neues Auto – Aston Martin Vantage V8 Coupé

Aston Martin hat den Vantage V8 deutlich modernisiert Foto: Aston Martin

SP-X/Gaydon. Aston Martin hat den zuletzt 2018 erneuerten Vantage tiefgreifend modernisiert. Der dank größerem Kühlergrill und neuen Frontleuchten optisch geschärft auftretende Sportwagen hat einen um 155 PS auf 489 kW/665 PS erstarkten 4,0-Liter-V8 erhalten. Das Aggregat von Mercedes-AMG leitet wie zuvor via 8-Gang-Automatik von ZF seine Kraft allein an die Hinterachse. Im Zusammenspiel mit elektronischem Sperrdifferenzial und neuer Launch Control soll der Zweitürer den Tempo-100-Sprint in 3,5 Sekunden abhaken, maximal sind 325 km/h drin.

Den neuen Vantage hat Aston Martin auf 21 Zoll große Räder gestellt Foto: Aston Martin

Karosserie- und Fahrwerksversteifungen versprechen darüber hinaus ein besseres Handling sowie das neue Fahrwerks-Setup eine größere Spreizung zwischen Agilität und Komfort. Hinzu kommen eine Bremsanlage mit vorne 40 und hinten 36 Zentimeter großen Scheiben sowie speziell abgestimmte Michelin-Sportreifen auf den nun serienmäßig 21 Zoll großen Rädern. Gegen Aufpreis sind Carbon-Keramik-Stopper erhältlich.

Am Heck des neuen Vantage hat sich hingegen wenig verändert Foto: Aston Martin

Komplett neu und stark von Mercedes inspiriert ist das Cockpit des Vantage. Wie schon beim 2023 eingeführten DB12 zeichnet sich dieses durch große Displayflächen, mehr Konnektivität sowie eine aufgeräumte Optik aus.

Markanter sind die Modifikationen an der Front. Der Kühlergrill ist gewachsen, die Scheinwerfer sind neu Foto: Aston Martin

Marktstart für das neue Vantage V8 Coupé ist im Frühjahr. Die Preise dürften noch knapp unter 200.000 Euro liegen.

Beim Vantage setzt Aston Martin weiter auf eine Transaxle-Bauweise, bei der das Getriebe an der hinteren Antriebsachse sitzt Foto: Aston Martin

Mario Hommen/SP-X