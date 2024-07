Fast die Hälfte fährt ungesichert im Fahrzeug mit – Umfrage: Mitnahme von Haustieren in den Urlaub

Anzeige

SP-X/Frankfurt. Wie sorgsam sichern Tierbesitzer ihre Vierbeiner während der Fahrt in den Urlaub? Nicht wirklich vorbildlich, wie eine infas-quo-Befragung im Auftrag der DA Direkt-Versicherung zeigt. Bei der Sorgfaltspflicht gegenüber den tierischen Gefährten besteht noch Luft nach oben, da fast die Hälfte (46 %) der Befragten ihre Haustiere ungesichert im Auto mitnehmen. So lässt mehr als ein Drittel (38 %) das Haustier frei auf dem Rücksitz oder im Fußraum mitfahren, 8 Prozent verfrachten das Tier ohne Sicherung im Kofferraum. Eine Transportbox nutzen dagegen 38 Prozent, 16 Prozent sichern das Tier etwa mit speziellen Sicherheitsgurten.

Im rechtlichen Sinn werden Tiere beim Transport im Auto als Ladung eingestuft. Und diese ist nach laut StVO so mitzuführen, dass die Verkehrssicherheit darunter nicht leidet. Ansonsten droht ein Bußgeld von bis zu 80 Euro plus Punkt in Flensburg. Springt ein ungesichertes Tier auf den Fahrersitz und kommt es zum Unfall, kann die Kaskoversicherung die Übernahme des Schadens am eigenen Auto verweigern.

Elfriede Munsch/SP-X