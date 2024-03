F512M nach 28 Jahren wiedergefunden – Gestohlener Ferrari von Gerhard Berger

Ein vor 28 in Italien gestohlener Ferrari F512M ist in London wieder aufgetaucht

SP-X/London. Ein gestohlener Ferrari F512M des ehemaligen Formel-1-Rennfahrers Gerhard Berger ist 28 Jahre nach seinem Verschwinden von der Londoner Metropolitan Police sichergestellt worden. Ferrari hatte die Behörden in der britischen Hauptstadt auf das Diebesgut aufmerksam gemacht, als ein Händler in Großbritannien das Fahrzeug Ende 2023 an einen US-Amerikaner verkaufte.

Vier Tage später konnte der 512 von der Londoner Polizei ausfindig gemacht werden. Die Beamten verhinderten die Ausfuhr in die USA durch Beschlagnahme. Recherchen ergaben, dass der im April 1995 beim Grand Prix von San Marino gestohlene Ferrari nach dem Diebstahl nach Japan verschifft wurde. 2023 gelangte er dann nach Großbritannien. Der Wert des beschlagnahmten 512 wird auf 350.000 Pfund, umgerechnet 410.000 Euro, geschätzt.

Der Zwölfzylinder des F512M soll 324 kW/440 PS leisten Foto: Metropolitan Police

Mario Hommen/SP-X