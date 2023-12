Extra-Traktion auf Knopfdruck – Schneeketten im Reifen

Herzstück sind Elemente aus einem Memory-Metall, das beim Anlegen einer elektrischen Spannung seine Form ändert Foto: Hyundai Group

SP-X/Seoul. Ein Rad mit integrierten Schneeketten haben die koreanischen Autobauer Kia und Hyundai nun vorgestellt. Herzstück sind Elemente aus einem Memory-Metall, das beim Anlegen einer elektrischen Spannung seine Form ändert. Im deaktivierten Zustand verschwinden die in der Felge verankerten Stege in den Profilrillen der Lauffläche. Werden sie aktiviert, recken sie sich heraus und bieten zusätzliche Traktion auf geschlossenen Schneedecken. Die Technik ist bereits in Südkorea und den USA zum Patent angemeldet, Kia und Hyundai ziehen eine Serienfertigung in Betracht.

Holger Holzer/SP-X