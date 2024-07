Extra-Leistung – Skoda Octavia RS

Anzeige

SP-X/Weiterstadt. Zu Preisen ab 47.000 Euro ist ab sofort der geliftete Skoda Octavia RS bestellbar. Den alternativ zur Limousine angebotenen Kombi gibt es ab 47.800 Euro. In beiden Varianten arbeitet ein 195 kW/265 PS starker 2,0-Liter-Turbobenziner, der mit Frontantrieb und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert ist. Zu den weiteren Merkmalen zählen Sportfahrwerk und ein elektromechanisches Differenzial an der Vorderachse. Hinzu kommen Sportsitze, Sportabgasanlage, spezielle Stoßfänger und schwarze Applikationen an der Karosserie sowie Matrix-LED-Licht und Akustikverglasung.

Kurz nach dem Facelift des normalen Octavia liefert Skoda nun auch das RS-Modell aus Foto: Skoda

Gegenüber dem Vorgängermodell hat die Neuauflage 20 PS an Leistung gewonnen, das Drehmoment bleibt mit 370 Nm auf gleichem Niveau. Die bisher angebotene Handschalt-Option fällt aus dem Programm. Ebenfalls nicht mehr bestellbar ist die Dieselvariante des RS mit 147 kW/200 PS und optionalem Allradantrieb.

Holger Holzer/SP-X