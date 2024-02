Experte sieht keine E-Auto-Preiskampf – Rabatte auf Neuwagen

VW rabattiert seine ID-Modelle. Die anderen Hersteller ziehen bislang nicht nach Foto: VW

SP-X/Duisburg. Den befürchteten großen Preiskampf auf dem E-Automarkt gibt es nicht. Zumindest aktuell kann Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer lediglich bei einzelnen Herstellern finanzielle Zugeständnisse erkennen – in erster Linie bei VW. Die Norddeutschen haben zuletzt die Modelle ID.3 und ID.4 rabattiert, zudem räumt Fiat beim Kleinstwagen 500 Nachlässe ein. Hinzu kommt die auslaufende Modellgeneration des Dacia Spring. Beim gerade neu vorgestellten Nachfolger sind die Preise aber wieder auf Normalniveau gestiegen.

Insgesamt würden E-Autos aktuell nicht höher rabattiert als Verbrenner, so Dudenhöffer. So liege der Durchschnitts-Nachlass in beiden Fällen bei rund 16 Prozent – beides keine außerordentlich hohen Werte. „Die große Rabatt-Aktion von VW scheint daher wenig Nachahmer zu finden“, so der Leiter des Center Automotive Research (CAR) in Bochum.

Holger Holzer/SP-X