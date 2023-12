Experte fürchtet um Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands – Aus für die E-Autoprämie

SP-X/Bochum. Die Streichung der Elektroautoprämie beschädigt nach Ansicht von Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie. „2024 werden nach unserer Hochrechnung in Deutschland 200.000 vollelektrische Neuwagen weniger verkauft. Während der Schlüsselmarkt China mit Elektroautos von einem Erfolg zu anderen fährt, fällt Deutschland zurück“, so der Direktor des „CAR – Center Automotive Research“ in Bochum. Für die deutsche Autoindustrie sei das ein beklemmendes Ergebnis, denn beim Übergang in die Elektromobilität verliere man die wichtigen Skalenvorteile beim Hochlauf.

Für China prognostiziert das CAR im Jahr 2025 E-Auto-Neuzulassungen in Höhe von 7,2 Millionen Fahrzeugen. In Deutschland rechnen die Experten mit gerade einmal 300.000 Pkw. „Damit können die deutschen Autobauer die Vorteile des Heimatmarktes nicht nutzen“, so Dudenhöffer.

Holger Holzer/SP-X