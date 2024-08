Exklusiver Lückenschluss – Porsche 911 Speedster

Anzeige

SP-X/Stuttgart. Mit einer Speedster-Variante der vierte Elfer-Generation schließt Porsche nun im Nachhinein eine klaffende Lücke im Modellprogramm. Ein Autosammler hat sich das puristische zweisitzige Cabrio auf Basis des 993 nun als Einzelstück von der Sonderwunsch-Abteilung des Sportwagenherstellers bauen lassen.

Porsche hat den 993 zum Speedster gemacht Foto: Porsche

Mehr als drei Jahre haben die Porsche-Experten an dem Unikat gearbeitet, Archivmaterial gesichtet, Designs entwickelt und schließlich Teile gefertigt und zusammengebaut. Der Auftraggeber, Sammler Luca Trazzi, war dabei in den Prozess integriert. Ergebnis ist ein gelb lackierter Zweisitzer mit der typischen Heckabdeckung, verkürzter Frontscheibe und – als Anklang an die Moderne – dem markentypischen Vierpunkt-Tagfahrlicht. Der Innenraum ist in schwarzem Leder mit gelben Ziernähten ausgekleidet, im Cockpit findet sich ein modernes Infotainmentsystem. Motor, Fahrwerk, Lenkung und Bremse übernimmt das Sammlerstück vom 911 Carrera RS der 993-Serie. Der 3,8-Liter-Sechsylinder-Boxer kommt auf 221 kW/300 PS.

Auch der Innenraum ist maßgeschneidert Foto: Porsche

Der 993-Speedster ist ein Einzelstück, aber nicht der einzige seiner Art. Auch wenn die Variante anders als in anderen Modellgenerationen nie im offiziellen Programm der Stuttgarter war, gibt es zwei weitere Exemplare. Das eine war 1995 speziell für Ferdinand Alexander Porsche entwickelt und steht heute im Porsche-Museum. Den zweiten ließ sich US-Sitcom-Star Jerry Seinfeld bei Porsche bauen. Ein Preis ist in keinem der drei Fälle bekannt. Allein das Basisfahrzeug wird heute für mittlere sechsstellige Beträge gehandelt.

Die Abdeckung ist charakteristisch für viele Porsche-Speedster Foto: Porsche

Holger Holzer/SP-X