Exklusive Unterwäsche inklusive – Mercedes-AMG Edition 130Y Motorsport

SP-X/Affalterbach. Mercedes-AMG beendet das Saugmotor-Zeitalter im GT3-Rennsport mit einem Sondermodell. Der 13 Mal gebaute GT3 „Edition 130Y Motorsport“ ist weder homologiert noch hat er eine Straßenzulassung, wendet sich also ausschließlich an Sammler. Diese sollen sich an der Kombination aus moderner Technik und historischen Design-Anleihen erfreuen, etwa in Form der klassischen Silberpfeil-Lackierung. Die Sportsitze im Innenraum sind mit Karostoff bezogen. Pate stand der Mercedes-Benz 300 SL Rennsportwagen vom Typ W 194 aus dem Jahr 1952. Weil das Sammlerstück nicht an die Rennsport-Regularien gebunden ist, konnten die Entwickler den 6,3-Liter-V8-Saugmotor auf 500 kW/680 PS Maximalleistung aufrüsten. Auch bei der Aerodynamik konnten sie sich Freiheiten nehmen.

Mercedes legt ein Sondermodell seines GT3-Rennwagens auf Foto: Mercedes-AMG

Wer die rund 1,2 Millionen Euro in das Fahrzeuge investiert, bekommt bei Auslieferung eine Menge Dreingaben. Dazu zählen eine maßgeschneiderte Fahrzeugabdeckung, Rennanzug, Rennunterwäsche und ein individuell gestalteter Helm der Firma Bell. Auch eine Reisetasche aus dem bei den Sitzen genutzten Karostoff wird mitgeliefert.

Der 13 Mal gebaute GT3 „Edition 130Y Motorsport“ ist weder homologiert noch hat er eine Straßenzulassung Foto: Mercedes-AMG

Holger Holzer/SP-X