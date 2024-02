E-Variante mit mehr Reichweite – Opel Movano

Opel spendiert dem Movano mehr elektrische Reichweite Foto: Opel

SP-X/Rüsselsheim. Zu Nettopreisen ab 55.800 Euro ist ab sofort die überarbeitete E-Variante des großen Opel-Transporters Movano bestellbar (brutto: 66.400 Euro). Der Kastenwagen wird nun immer von einem 200 kW/270 PS starken E-Motor angetrieben, ein 110 kWh großer Akku soll für bis zu 420 Kilometer Reichweite gut sein. Der bisherige 122-PS-Motor und die 37 und 79 kWh großen Batterien mit Maximalreichweiten von 250 Kilometern werden gestrichen.

Geladen wird per 11-kW-Bordlader oder mit bis zu 150 kW am Schnelllader. Als Ladedauer auf 80 Prozent Batterie-Füllstand gibt der Hersteller 55 Minuten an. Weil die Batterie im Unterboden Platz findet, bleibt das Ladevolumen von bis zu 17.000 Litern erhalten. Bereits seit Ende 2023 bestellbar sind die konventionell angetriebenen Varianten des gelifteten Movano. Die Preisliste startet dort bei 33.800 Euro netto (brutto: 40.200 Euro) für den Kastenwagen mit dem 88 kW/120 PS starken Diesel.

Holger Holzer/SP-X