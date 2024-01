EU-Rechnungshof sieht keine Besserung – Real-Emissionen im Verkehr

Auf dem Papier werden Autos immer sparsamer. In der Realität häufig nicht, sagt der EU-Rechnungshof.

Der Realverbrauch der Pkw-Flotte sinkt nicht Foto: SP-X

SP-X/Luxemburg. Die meisten Pkw auf Europas Straßen immer noch so viel CO2 aus wie in den 2010er-Jahren. In der letzten Dekade sind die tatsächlichen Emissionen bei Dieselfahrzeugen konstant geblieben, wie aus einem nun veröffentlichten Bericht des Europäischen Rechnungshofs hervorgeht. Bei Benzinern sind sie demnach geringfügig gesunken (minus 4,6 Prozent).

Zwar seien Verbrennungsmotoren aufgrund technischer Fortschritte effizienter geworden, der mögliche Verbrauchsvorteil aber durch höhere Motorleistung und gestiegenes Gewicht aufgewogen worden. Zwischen 2009 und 2019 gab es zudem keine Reduktion, da sich die Hersteller laut Hof auf die Verringerung der im Labor gemessenen Emissionen statt auf die Verringerung der tatsächlichen Emissionen konzentrierten. Erst der ab 2017 eingeführte Laborprüfzyklus schloss einige Schlupflöcher. Laut den EU-Prüfern ist der in den letzten Jahren verzeichnete Rückgang der durchschnittlichen CO2-Emissionen im praktischen Fahrbetrieb ausschließlich den Elektroautos zu verdanken.

Holger Holzer/SP-X