Euch wird die Sonne ewig scheinen – 5x: Cabrios, die bleiben

SP-X/Köln. In einem Neuwagen und Alltagsauto mag es den meisten ja mittlerweile tatsächlich nur ums ankommen gehen und Emotionen sind da eher fehl am Platz. Aber spätestens, wer sich in einen Oldtimer setzt, der fährt um des Fahrens willen, der will einen Motor hören, will Beschleunigung spüren und die Bewegung mit allen Sinnen genießen. „Und dafür gibt es nichts Besseres als ein Cabrio oder einen Roadster,“ sagt Frank Wilke vom Marktbeobachter Classic-Analytics: „Offen fahren ist traditionell die ursprünglichste Form des Autofahrens und gerade das schätzen die meisten Oldtimerfans ja an ihren Fahrzeugen.“ Beim Offenfahren werde das noch verstärkt, man hört Motor und Auspuff besser, man nimmt durch den Fahrtwind die Geschwindigkeit direkter wahr, das gleiche gilt für unterschiedliche Temperaturen“ singt Wilke das Hohelied der Frischluftfaszination und entdeckt noch einen weiteren Vorteil: „Außerdem hat Cabrio fahren noch einen eitlen aber völlig menschlichen Nebeneffekt: In einem offenen Auto wird man besser gesehen!“

Im Zustand 2 wird ein 230SL aktuell auf 98.000 Euro taxiert Foto: Mercedes-Benz

Kein Wunder also, dass das Interesse an offenen Autos unter den Klassik-Fans viel größer ist als unter den Neuwagen-Kunden. Und natürlich auch die Auswahl. Denn während es in den Autohäusern immer weniger Oben-Ohne-Modelle gibt, wächst der Katalog von Auktionsportalen und Klassikhändlern mit jedem Modellauslauf. Und natürlich gehen gerade jetzt zum Beginn der Sommersaison parallel zum Thermometer nach oben. Welche Cabrios auf Dauer beliebt bleiben dürften und was man dafür aktuell zahlen muss? Diese fünf Modelle zählen zu Frank Wilkes Favoriten.

Ein 1303 im guten Zustand ist deshalb aktuell für etwa 30.900 Euro zu haben Foto: Volkswagen

Mercedes 230SL (1963-1971): Pagode schlägt Flügel

1966 wurde der Alfa Spider präsentiert und in zwei Generationen bis 1993 nahezu unverändert gebaut Foto: Alfa Romeo

Natürlich denkt beim Mercedes SL jeder erst einmal an den legendären 300er, mit dem die Geschichte der Ikone 1954 begonnen hat. Aber erstens gab es davon nur neben den 1.400 Coupés nur 1.858 Exemplare, zweitens sind die deshalb mittlerweile schier unbezahlbar und drittens muss man schon das geschlossene Modell kaufen, wenn man es ernst meint. Schließlich gibt es sonst auch keine Flügeltüren. Wer sich nach Frischluft sehnt, fährt deshalb mit dem 1963 vorgestellten und als Pagode nicht minder heiß verehrten Nachfolger nicht nur besser, weil bequemer und mit Sechszylinder-Motoren von 150 bis 170 PS auch nicht eben langsam, sondern deutlich billiger. Im Zustand 2 wird ein 230SL aktuell auf 98.000 Euro taxiert. Selbst das neue Modell ist da deutlich teurer.

Unter der Haube des 325i steckt ein Reihensechszylinder von 170 PS, der gut ist für 216 km/h Foto: BMW

Alfa Romeo 2000 Spider (1974-1983): Reifeprüfung in Endlos-Schleife

Für einen Porsche 356 SC, hier das einstige Art Car von Janis Joplin, werden sechsstellige Summen aufgerufen Foto: Porsche

Nicht nur im Kino können manche von der Reifeprüfung kaum genug bekommen, sondern auch auf der Straße. Und man muss nicht wie Anne Bancroft und Dustin Hoffman über die Golden Gate Bridge fahren, um das zu verstehen. Im Gegenteil: Eigentlich gehört das Auto der beiden in die Toskana, an die Amalfi-Küste oder nach Sizilien – schließlich fahren sie in einem Alfa Spider, der nach dem offenen Fiat 500 und natürlich den exklusiven Frischluft-Ferraris das wahrscheinlich italienischste aller Open-Air-Modelle ist und ähnlich langlebig war wir das Colosseum oder die Ruinen von Pompeji. 1966 präsentiert, wurde er in zwei Generationen bis 1993 nahezu unverändert gebaut und gilt damit wie die G-Klasse bei den Geländewagen als Dinosaurier seines Genres. Erst die zwei letzten Generationen waren dann eigenständige Entwicklungen, bevor die Italiener 2010 sehr zum Leidweisen ihrer Fans endgültig den Deckel zugemacht haben. Classic-Analytics-Chef Wilke empfiehlt vor allem die Modelle nach 1974 und da insbesondere den 126 PS starken 2000er, den es – wenn man einen findet – aktuell für lachhafte 21.800 Euro gibt.

BMW 325i Cabrio (1987-1993): Münchner Stürmer

Als BMW nach 15 Jahren Pause auf der IAA 1985 in Frankfurt in der zweiten Generation des Dreiers endlich wieder ein Cabrio vorgestellt hat, waren die Bayern mal wieder der Konkurrenz voraus. Denn bei Audi war damals von einem Cabrio genau so wenig die Rede wie bei Mercedes und beide Konkurrenten haben erst Anfang des nächsten Jahrzehnts nachgezogen. Bis dahin hatte BMW allein die Lufthoheit in der Mittelklasse und hat die redlich ausgekostet – ab 1988 sogar mit einem offenen M3. So verlockend dessen bestenfalls 238 PS auch sein mögen, macht schon der 325i von der IAA-Premiere reichlich Wind. Schließlich steckt unter der Haube ein Reihensechszylinder von 170 PS, der gut ist für 216 km/h. Und gemessen an vielen anderen Cabrios ist der offene E30 heute noch halbwegs bezahlbar: In den Datenbanken von Classic-Analytics jedenfalls steht der 325i mit 23.800 Euro.

VW Käfer 1303 Cabrio (1946-1980): Frischluft fürs Volk

Sie hatten vielleicht nicht den größten Sex-Appel – aber auf jeden Fall den größten Erfolg: Kein anderer Hersteller hat so viele Cabrios gebaut wie VW. Und begonnen hat die Geschichte bereits mit dem Käfer, der 1936 bei Karmann zum ersten Mal die Hüllen hat fallen lassen. Nachdem es im Krieg wichtigeres gab als die Sommerfrische der Deutschen, hat VW die Arbeiten am Cabrio allerdings danach früh wieder aufgenommen und das Volk ab 1949 wieder an die frische Luft gesetzt. Und die Deutschen haben es genossen. Genau wie die vielen Kunden in dem Importländern. Deshalb lief der offene Käfer durch bis 1980 und kommt auf eine Gesamtproduktion von über 330.000 Exemplaren. Entsprechend weit verbreitet ist er als Oldtimer – und trotzdem haben die Preise mittlerweile angezogen. Ein 1303 im guten Zustand ist deshalb aktuell für etwa 30.900 Euro zu haben. Viel Geld für einen Käfer, aber billig verglichen mit dem offenen T-Roc, der als letztes VW-Cabrio derzeit mit 35.885 Euro in der Liste steht und deutlich weniger Charakter hat.

Porsche 356SC Cabrio (1963-1965): Sportlicher Senior im Sonnenrausch

Aller Anfang war er – denn auch wenn der Porsche 911 als die Mutter aller Sportwagen gilt, hat die Geschichte der Schwaben, damals freilich noch in Österreich, mit dem 356 begonnen. Und obwohl sie damals noch nicht ganz so versiert waren in der Auffächerung der Modellpalette wie heute, gab es auch den ab 1950 in Stuttgart in Serie produzierten Ur-Porsche in mehreren Varianten – darunter immer auch als Cabrio. Erst als A, dann als B und zum Schluss als C lief er bis in die Mitte der Sechziger Jahre und gipfelte auf der Straße im 356 SC. Der hatte zwar gerade mal 95 PS, schaffte aber stürmische 185 km/h – und sorgt noch heute für Herzrasen und Schnappatmung. Spätestens beim Blick auf die Preise, die Oldie-Experte Wilke auf 122.000 Euro taxiert.

Benjamin Bessinger/SP-X