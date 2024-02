Erster E-Kombi aus München – BMW 5er Touring

Mit dem i5 bringt BMW seinen ersten Elektro-Kombi auf den Markt Foto: BMW

SP-X/München. Der im Herbst eingeführten Neuauflage des 5er stellt BMW im Mai die Kombiversion 5er Touring zur Seite. Wie bereits die Stufenheckvariante überschreitet die zweite Karosserieversion längentechnisch die 5-Meter-Marke und bietet einen auf 3 Meter gewachsenen Radstand. Trotz Größenzuwachs bleibt das Gepäckvolumen mit 570 bis 1.700 Liter auf Vorgänger-Niveau. Zum Nutzungskonzept gehören eine automatische Heckklappenbetätigung, eine Fernentriegelung der im Verhältnis 40:20:40 teilbaren Rückbanklehne sowie Zusatzstaufächer, die auch Platz für ein Ladekabel der teil- und vollelektrischen Varianten bieten. Die Preise starten bei 61.750 Euro für den 520d, mit Allradantrieb sind es 64.350 Euro.

BMW setzt beim neuen 5er auf ein Display-Cockpit mit großem Touchscreen und wenig Schaltern Foto: BMW

Ein Novum für den 5er Touring ist die elektrische Antriebsversion i5, die gleich vom Start weg in den zwei Varianten eDrive40 und M60 xDrive antreten wird. Der 40 kombiniert einen 250 kW/340 PS starken E-Antrieb mit einer 81,2 kWh großen Batterie für 483 bis 560 Kilometer Reichweite und kostet 72.200 Euro. Der M60 mit zwei Motoren kommt auf 442 kW/601 PS. BMW schreibt 101.500 Euro mindestens auf die Rechnung. Mit gleicher Batterie verkürzt sich der Aktionsradius auf 445 bis 506 Kilometer. Serienmäßig bietet der i5 ein On-board-Lader mit 11 kW Leistung, optional sind 22 kW möglich. Gleichstrom können die E-5er mit bis zu 205 kW nachtanken.

Zum ersten Mal bietet BMW einen 5er Touring standardmäßig mit veganem Innenraum. Optional lassen sich allerdings auch weiterhin Ledersitzbezüge ordern Foto: BMW

Ebenfalls zum Start verfügbar wird der Zweiliter-Vierzylinder-Diesel 20d mit 145 kW/197 PS sein, der optional mit Allrad kombinierbar ist. Im Sommer sollen ein Reihensechszylinder-Dieselmotor sowie die beiden Plug-in-Hybrid-Antriebe 530e und 550e folgen. Die 220 kW/299 PS beziehungsweise 360 kW/489 PS starken Teilzeitstromer sollen dank 19,4 kWh Akkukapazität rund 100 Kilometer weit rein elektrisch fahren.

In den Kofferraum passen 570 Liter Gepäck Foto: BMW

Das Cockpit des neuen 5er Touring bietet nur noch wenige Knöpfe und Schalter. Die Bedienung erfolgt nun vor allem über den Curved-Touchscreen mit neuer Menüführung und einer berührungsempfindlichen Leiste auf der Instrumententafel. Zudem sind Sprach- und Gestensteuerung verfügbar. Tierische Materialien wie Leder und Wolle haben die Münchner serienmäßig aus dem Cockpit verbannt, was den 5er Touring zum ersten veganen Kombi der Marke macht. Auf Wunsch lässt sich aber weiterhin ein Leder-Ausstattungspaket ordern.

Die Lehne der Rückbank ist dreiteilig umlegbar. Das Gepäckvolumen kann auf 1.700 Liter wachsen Foto: Nissan

Hochautomatisiertes Fahren beherrscht der 5er Touring zunächst nicht, auf bestimmten Abschnitten kann der Fahrer jedoch dauerhaft die Hand vom Lenkrad nehmen, wenn er das Verkehrsgeschehen weiterhin im Auge behält. Neu ist dabei der Spurwechsel per Blickbestätigung: Wenn das Auto anbietet, nach rechts oder links zu ziehen, kann der Mensch am Steuer dies durch einen kameraüberwachten Blick in den jeweiligen Außenspiegel einleiten. Serienmäßig ist eine Funktion für automatisiertes Parken an Bord, die sich auch von außerhalb des Fahrzeugs aktivieren lässt.

Aerodynamische Optimierungen haben beim Außendesign des neuen 5er eine wichtige Rolle gespielt Foto: BMW

Mario Hommen/SP-X