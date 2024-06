Erst am Kabel, dann auf dem Asphalt – Zwitter-Seilbahn für den ÖPNV

Anzeige

SP-X/Sterzing. Seilbahnen könnten als günstige Alternative zu U-Bahnsystemen die Verkehrsprobleme in staugeplagten Metropolen mindern. Ein südtiroler Unternehmen lässt die Kabinen nun von der Leine und will dem Verkehrsmittel auf diese Weise deutlich flexibler machen.

Die Leitner-Seilbahn fährt auch auf der Straße Foto: Leitner

Das nun auf einem Branchenkongress in Kanada vorgestellte Konzept ConnX verbindet die Seilbahn mit einem Robo-Shuttle-Dienst. Sobald die Kabine an der Endstation angekommen ist, wird sie von einem autonom fahrenden E-Auto übernommen und setzt die Fahrt auf dem Boden fort. Die Entwickler betonen den zweifachen Vorteil des hybriden Verkehrsmittels: Im Seilbahn-Modus ließen sich topografische oder bauliche Hindernisse leichter überwinden, im Auto-Betrieb könnten all jene Gebiete angeschlossen werden, in denen aus verschiedenen Gründen eine durchgehende Seilbahnvariante nicht realisierbar sei. So ließen sich etwa Lücken zwischen zwei Seilbahnlinien schließen, auch eine Nutzung für den Transport auf der sogenannten „letzten Meile“ wäre denkbar.

Die Kabine fährt autonom Foto: Leitner

Nach ersten Tests in Ungarn sowie der Messepräsentation arbeitet der italienische Seilbahn-Spezialist Leitner nun an der Serieneinführung. 2025 soll es so weit sein. Auch wenn die Seilbahn heute vor allem im Gebirge verortet wird, gilt das System schon länger als potenzielle Lösung für Verkehrsprobleme. Auf dem Boden ist der Raum für den ÖPNV eng, das Verlegen unter die Erde ist teuer. Der Transport durch die Luft könnte auch in deutschen Städten eine günstige und praktikable Alternative darstellen. Skeptiker sehen jedoch Probleme bei der Sicherheit und der Privatsphäre – denn von der Kabine aus haben Insassen einen guten Ausblick auf Terrassen und Balkone.

Holger Holzer/SP-X