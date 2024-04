Ende auch in Italien – Lancia Ypsilon

In Italien konnte Lancia noch viele Jahre an der Baureihe Ypsilon festhalten und den Kleinwagen sogar in großer Zahl verkaufen. Nun endet dieses lokal begrenzte Erfolgsphänomen.

SP-X/Rüsselsheim. Nach rund 13 Jahren endet die Karriere der vierten Generation des Kleinwagenmodells Lancia Ypsilon. Der Technikbruder des Fiat 500 wurde 2011 in mehreren Märkten Europas eingeführt. Ab 2017, dem Jahr des Rückzugs von Lancia aus dem internationalen Autogeschäft, wurde der Zweitürer nur noch in Italien vertrieben. In seiner Heimat erfreute sich die in Details immer wieder modifizierte Baureihe fortan großer Beliebtheit. Allein 2023 wurden zwischen Matterhorn und Ätna annähernd 45.000 Exemplare neu zugelassen. Insgesamt wurden in fast vier Jahrzehnten und vier Generation mehr als drei Millionen Exemplare des Ypsilon produziert.

Nach rund 13 Jahren endet die Karriere der vierten Generation des Kleinwagenmodells Lancia Ypsilon Foto: Lancia_Stellantis

In Italien scharrt bereits die fünfte Generation des Lancia Ypsilon mit den Hufen. Bei der optional mit E-Antrieb bestellbaren Neuauflage handelt es sich um einen Technikbruder des Peugeot 208, der zugleich das internationale Comeback der Marke Lancia markiert. Mitte 2025 ist unter anderem Deutschland mit dem Start des neuen Ypsilon an der Reihe. Der neue Ypsilon wird der letzte Lancia sein, den es alternativ zu einer Elektro-Variante noch mit Verbrennungsmotor geben wird. Nachfolgende Lancia-Neuheiten – zwei weitere Baureihen sollen 2026 und 2028 folgen – werden ausschließlich elektrisch unterwegs sein.

